Straka termina el primer día del Players Championship compartiendo el liderato

El austriaco Sepp Straka reacciona al final de la primera ronda en el Players Championship en Ponte Bedra Beach, Florida el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

El austríaco firmó una tarjeta de 67 golpes, 5 bajo par, en medio de viento, lluvia, sol y oscuridad.

No se sabrá sino hasta este viernes por la mañana si Straka se mantiene en lo más alto de la tabla junto con Maverick McNealy, Lee Hodges y Sahith Theegala.

Austin Smotherman estaba con 5 bajo par y con un putt de 15 pies para birdie en su hoyo final, el 9 par 5. Parecía que intentaría terminar, pero cuando dos jugadores de su grupo se metieron en problemas y la oscuridad fue mayor, clavó los tees en el suelo para marcar su golpe hasta la mañana.

Las 12 horas de golf fueron tiempo suficiente para muchas escenas dramáticas: 38 bolas al agua a lo largo de los tres hoyos finales del Stadium Course, dos eagles desde el fairway y un aguacero que provocó una demora de 21 minutos. Por la tarde, la lluvia dio paso al sol, que proyectó sombras en cuestión de minutos.

Rory McIlroy, que se perdió el fin de semana en Bay Hill por espasmos en la espalda, terminó con una ronda de 74. Y Scottie Scheffler tuvo su cuarta ronda inicial en cinco torneos sin bajar del par y rubricó una tarjeta de 72.

Quizá la mayor sorpresa fue que nadie —dependiendo del putt de Smotherman la mañana del viernes— estuvo por debajo de 67.

La atención sobre los retornos no fue solo por Morikawa y McIlroy. Justin Thomas regresó de una cirugía de espalda en noviembre la semana pasada en Bay Hill y tiró 79-79. Eso pareció un recuerdo lejano cuando abrió con tres birdies seguidos y terminó con un 68. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP