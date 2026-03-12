americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Straka termina el primer día del Players Championship compartiendo el liderato

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Sepp Straka salvó siete pares e hizo un chip para eagle hacia el final de su ronda del jueves para evitar mayores problemas en el campo TPC Sawgrass y cerrar la primera jornada compartiendo la cima.

El austriaco Sepp Straka reacciona al final de la primera ronda en el Players Championship en Ponte Bedra Beach, Florida el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)
El austriaco Sepp Straka reacciona al final de la primera ronda en el Players Championship en Ponte Bedra Beach, Florida el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

El austríaco firmó una tarjeta de 67 golpes, 5 bajo par, en medio de viento, lluvia, sol y oscuridad.

No se sabrá sino hasta este viernes por la mañana si Straka se mantiene en lo más alto de la tabla junto con Maverick McNealy, Lee Hodges y Sahith Theegala.

Austin Smotherman estaba con 5 bajo par y con un putt de 15 pies para birdie en su hoyo final, el 9 par 5. Parecía que intentaría terminar, pero cuando dos jugadores de su grupo se metieron en problemas y la oscuridad fue mayor, clavó los tees en el suelo para marcar su golpe hasta la mañana.

Las 12 horas de golf fueron tiempo suficiente para muchas escenas dramáticas: 38 bolas al agua a lo largo de los tres hoyos finales del Stadium Course, dos eagles desde el fairway y un aguacero que provocó una demora de 21 minutos. Por la tarde, la lluvia dio paso al sol, que proyectó sombras en cuestión de minutos.

Rory McIlroy, que se perdió el fin de semana en Bay Hill por espasmos en la espalda, terminó con una ronda de 74. Y Scottie Scheffler tuvo su cuarta ronda inicial en cinco torneos sin bajar del par y rubricó una tarjeta de 72.

Quizá la mayor sorpresa fue que nadie —dependiendo del putt de Smotherman la mañana del viernes— estuvo por debajo de 67.

La atención sobre los retornos no fue solo por Morikawa y McIlroy. Justin Thomas regresó de una cirugía de espalda en noviembre la semana pasada en Bay Hill y tiró 79-79. Eso pareció un recuerdo lejano cuando abrió con tres birdies seguidos y terminó con un 68.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter