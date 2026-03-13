Stöger celebra partido histórico con gran tiro libre y Gladbach vence 2-0 a St Pauli

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De izquierda a derecha: Hugo Bolin, Joe Scally, el goleador Kevin Stöger, Yannik Engelhardt y Kevin Diks, del Mönchengladbach, celebran tras marcar el primer gol durante el partido de la Bundesliga alemana entre el Borussia Mönchengladbach y el FC St. Pauli, en Mönchengladbach, Alemania, el viernes 13 de marzo de 2026. (Marius Becker/dpa vía AP) AP

Stöger disputaba su partido número 200 en la Bundesliga y, cerca del descanso, ejecutó un magnífico tiro libre desde 25 metros que superó la barrera de St. Pauli.

Franck Honorat amplió la ventaja en la segunda mitad, cuando empujó a la red con el interior un disparo raso de zurda.

Fue una victoria cómoda para el Gladbach, 12do en la tabla, y lo dejó con cuatro puntos de margen sobre una apretada zona de descenso.

Solo cinco puntos separan al Hamburgo, que marcha 10mo, y al St. Pauli, que es tercero por la cola en el último de los puestos de descenso.

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FUENTE: AP