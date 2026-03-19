Stevie Young, guitarrista de AC/DC, hospitalizado en Buenos Aires

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Young, sobrino del fallecido fundador del grupo Malcom Young, “no se sentía bien. Por precaución fue ingresado a un hospital local, donde le están realizando una serie completa de estudios”, según un comunicado difundido el jueves por la productora del evento.

No se detalló las causas del malestar de Young, de 69 años.

“Stevie se encuentra bien y de buen ánimo”, indicaron los voceros. “Esperando con entusiasmo subirse el escenario el lunes”

AC/DC tiene previsto tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires el 23, 27 y 31 de marzo, con entradas agotadas. La última vez que habían tocado en Argentina fue en 2009.

El tour lleva el nombre del último disco de la banda, “Power Up”, lanzado en 2020 en memoria de Malcom Young, fallecido en 2017.

Malcolm fundó la banda en Sydney, Australia, con su hermano menor, Angus, en 1973. Desde entonces modificó varias veces su formación, que actualmente está compuesta por Brian Johnson (vocalista), Angus Young (guitarra), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

FUENTE: AP