Stevens y Rumfield ayudan a Rockies en remontada y triunfo 3-2 ante Diamondbacks

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El venezolano Antonio Senzatela, de los Rockies de Colorado, festeja la victoria sobre los Diamondbacks de Arizona, el viernes 22 de mayo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Fue el primer hit de la temporada para Stevens, ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Albuquerque el jueves. El jugador de 27 años le conectó hit a Ryan Thompson (2-1), elevando un sencillo corto al jardín derecho que remolcó al también novato Sterlin Thompson, quien inició la remontada con un doble.

El venezolano Antonio Senzatela (4-0) lanzó 1 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras para acreditarse la victoria. Los Rockies estuvieron abajo durante gran parte del juego, pero empataron 2-2 en la octava con un doble de Rumfield por la línea del jardín derecho ante Juan Morillo.

A los D-backs se les cortó su mejor racha de la temporada, de cinco victorias consecutivas.

Lourdes Gurriel Jr. conectó un elevado de sacrificio en la segunda y un sencillo impulsor en la cuarta para poner a los Diamondbacks arriba 2-1. Sin embargo, el cubano salió en la sexta entrada por rigidez del isquiotibial izquierdo después de realizar una atrapada con barrida en el jardín izquierdo.

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FUENTE: AP

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