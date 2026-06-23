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Steve Nash muestra su apoyo a Canadá antes de su partido del Mundial ante Suiza

VANCOUVER (AP) — La selección de Canadá recibió un poco de aliento de uno de sus máximos referentes deportivos de cara a su último partido de la fase de grupos del Mundial.

El entrenador de los Nets de Brooklyn, Steve Nash, en la segunda mitad del partido de pretemporada de la NBA ante los Bucks de Milwaukee, el 12 de octubre de 2022, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash, Archivo)
El entrenador de los Nets de Brooklyn, Steve Nash, en la segunda mitad del partido de pretemporada de la NBA ante los Bucks de Milwaukee, el 12 de octubre de 2022, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash, Archivo) AP

Steve Nash, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, envió un mensaje al equipo el martes antes del partido de Canadá contra Suiza, informó el técnico de la selección, Jesse Marsch.

“Una de las cosas de las que habló Steve fue de la combinación de tensión y libertad. Y la tensión tiene que ver con la disciplina, el enfoque y la concentración para ceñirse al plan, y con saber qué nos hace ser quienes somos y lo qué somos”, explicó Marsch. “Y la libertad era salir a jugar, creer en nosotros mismos y encarar el partido de todas las maneras que demuestren confianza y convicción en uno mismo”.

Nash jugó 18 temporadas en la NBA y fue elegido ocho veces al Juego de Estrellas. Ganó el premio a Jugador Más Valioso en 2005 y 2006 con los Suns de Phoenix. El año pasado se reincorporó a los Suns como asesor.

La selección canadiense necesita de una victoria o un empate el miércoles ante Suiza para quedar primero del Grupo B y mantenerse en Vancouver para su duelo de dieciseisavos de final. Canadá nunca había avanzado a la fase de eliminación directa del Mundial.

Marsch le ha estado pidiendo a canadienses de distintos ámbitos que se dirijan al equipo durante su aventura mundialista.

“Creo que dio en el clavo con nuestro equipo. Quiero que entiendan exactamente cuáles son sus roles, y que entiendan cuál es el plan para partido, y por qué es importante el plan de partido, y cómo nos ayudará a sacar ventaja”, señaló Marsch sobre la participación de Nash. “Pero quiero que nuestros jugadores, especialmente los que juegan en ataque, salgan al campo y sean ellos mismos, y demuestren su calidad”.

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