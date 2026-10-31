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Stephen Curry anota 31 puntos y supera a Luka Doncic. Warriors remontan y vencen 112-95 a Lakers

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry anotó 31 puntos, repartió seis asistencias y capturó cuatro rebotes por los Warriors de Golden State, que borraron un déficit temprano de 25 unidades y se despegaron de Luka Doncic y los Lakers de Los Ángeles para imponerse el viernes por 112-95.

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, festeja tras encestar un triple ante los Lakers de Los Ángeles el sábado 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Justine Willard)
Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, festeja tras encestar un triple ante los Lakers de Los Ángeles el sábado 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Justine Willard) AP

En un partido de la primera fecha de la Copa NBA, Doncic terminó con 37 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, pero los Lakers no pudieron encadenar dos palizas seguidas contra Golden State.

Habían ganado el partido inaugural de la temporada entre ambos equipos la semana pasada en Los Ángeles.

Fue el mayor margen de victoria en la era del reloj de posesión para un equipo que perdía por 20 puntos o más al final del primer cuarto. El 4 de marzo de 1976, los Warriors perdían ante los Bulls por 41-18 tras un cuarto y ganaron por 14, 124-110, lo que constituía la marca anterior.

En el cuarto periodo, Curry superó a Dominique Wilkins (26.668) para colocarse en el 18º puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA.

Brandin Podziemski aportó 21 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, mientras que De'Anthony Melton anotó 16 desde la banca y el también suplente Georges Niang sumó 11 por los Warriors.

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