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Nolan Smith, de los Eagles de Filadelfia, derriba a Aaron Rodgers, de los Steelers de Pittsburgh, durante el encuentro del domingo 22 de noviembre de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Rodgers estará inactivo para el partido, informó el equipo en un comunicado el martes por la noche.

El quarterback, que cumple 43 años la próxima semana, ha completado el 60,9% de sus pases para 2.241 yardas, con 16 envíos de touchdown y seis intercepciones. Los Steelers (6-4) han perdido dos compromisos seguidos y Rodgers tuvo dificultades en ambos encuentros, aunque el grupo de receptores se ha visto mermado.

Rudolph ha sido titular en apenas 19 partidos a los largo de siete temporadas con los Steelers y los Titans de Tennessee, con marca de 9-9-1. Cerró la temporada 2023 con récord de 3-0 mientras reemplazaba a Kenny Pickett y llevó a Pittsburgh a los playoffs.

Rodgers regresó para su 22ª y última temporada en la NFL para reencontrarse con el entrenador Mike McCarthy, quien reemplazó a Mike Tomlin. Rodgers y McCarthy ganaron juntos un Super Bowl en Green Bay tras la temporada 2010, precisamente ante los Steelers.

McCarthy manifestó el lunes que Rodgers era el titular. Eso cambió un día después. Rodgers no figuraba en el reporte de lesiones del equipo.

Se trata de una decisión sorprendente por parte de los Steelers, considerando la relación de Rodgers con McCarthy y la alternativa. Rodgers tiene un índice de pasador de 86,6, el más bajo de su carrera. El índice de pasador de por vida de Rudolph es de 84,3.

A Rodgers lo han capturado 31 veces esta temporada, incluidas cinco durante la derrota por 19-16 el domingo en Filadelfia. Completó 30 de 44 pases para 227 yardas y un touchdown, sin intercepciones. Rodgers, de hecho, lideró al equipo en yardas por tierra con 29, incluida una escapada de 12 yardas. El receptor abierto DK Metcalf tuvo apenas una recepción en cuatro ocasiones en que se le envió el balón antes de ser expulsado del partido. El veterano receptor abierto Michael Pittman Jr. no jugó. El principal receptor de Pittsburgh contra los Eagles fue Max Hurleman, un jugador que debutaba en la NFL. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP