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Spurs aplastan 127-95 a los Bucks para su octava victoria seguida

MILWAUKEE (AP) — Stephon Castle logró un triple-doble con 22 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes, y los Spurs de San Antonio arrollaron el sábado 127-95 a los Bucks de Milwaukee para sumar su octava victoria consecutiva.

Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio clava el balón en el encuentro ante los Bucks de Milwaukee el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Aaron Gash)
Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio clava el balón en el encuentro ante los Bucks de Milwaukee el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Castle fue uno de los siete jugadores de los Spurs que anotaron en dobles dígitos. San Antonio ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos para colocarse a dos juegos del Thunder de Oklahoma City, líder de la Conferencia Oeste.

Victor Wembanyama aportó 23 unidades, 15 rebotes y seis asistencias. San Antonio nunca estuvo en desventaja y atinó el 55,1% (49 de 89) de sus tiros de campo.

La derrota de Milwaukee eliminó a los Bucks de la contienda por los playoffs y puso fin a su racha de nueve apariciones consecutivas en la postemporada. Los Bucks han perdido nueve de sus últimos 11 encuentros.

Giannis Antetokounmpo se perdió su sexto partido seguido con Milwaukee por una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea. Los Bucks tampoco contaron con Kevin Porter Jr. (rodilla derecha), Bobby Portis (esguince en la muñeca izquierda), Kyle Kuzma (tendinopatía aquílea), Gary Harris (motivos personales) y Thanasis Antetokounmpo (pantorrilla izquierda).

Gary Trent Jr. anotó 18 puntos para liderar a los Bucks.

Por San Antonio, Keldon Johnson y Devin Vassell anotaron 16 puntos cada uno. Dylan Harper sumó 14, De'Aaron Fox 12 y Julian Champagnie 11.

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