Sproat, Bauers y Vaughn impulsan a los Cerveceros a vencer 2-0 a los Rojos

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El lanzador de los Rojos de Cincinnati, Nick Lodolo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el martes 23 de junio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

Cerveceros (48-29) ganó una serie en el Great American Ball Park por novena vez consecutiva y ha ganado 12 de los últimos 13.

Los Cerveceros arruinaron el regreso del campocorto dominicano de los Reds Elly De La Cruz, quien se fue de 0-3 y se ponchó dos veces en su primer juego desde el 31 de mayo, después de ingresar por primera vez en su carrera a la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva.

Sproat (2-4) no permitió que nadie se embasara hasta que golpeó a JJ Bleday con un lanzamiento con dos outs en la cuarta. Realizó 80 lanzamientos y no otorgó bases por bolas.

El abridor de los Reds, Nick Lodolo, lanzó cuatro entradas sin permitir carreras antes de salir por una contusión en la muñeca izquierda. El venezolano Jackson Chourio se embasó con un sencillo dentro del cuadro.

Julian Garcia (0-1) consiguió cinco outs en su debut en las Grandes Ligas, pero cargó con la derrota.

FUENTE: AP