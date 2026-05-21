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Springer pega jonrón y Azulejos limitan a Yankees a 3 hits para vencerlos por 2-0

NUEVA YORK (AP) — George Springer conectó un jonrón, Vladimir Guerrero Jr. se embasó tres veces y los Azulejos de Toronto vencieron el jueves 2-0 a los Yankees de Nueva York para dividir honores en una serie de cuatro duelos.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, pega un elevado de sacrificio durante el duelo del miércoles 20 de mayo de 2026, ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura)
El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, pega un elevado de sacrificio durante el duelo del miércoles 20 de mayo de 2026, ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Springer pegó su segundo cuadrangular de la serie y puso a los Azulejos arriba por 2-0 en la séptima entrada al mandar a las gradas del jardín izquierdo un slider 2-2 del dominicano Camilo Doval.

Toronto optó por un juego de bullpen —destacado por 4 1/3 entradas de Spencer Miles, la mejor marca de su carrera. Los Azulejos limitaron a los Yankees a tres hits, la quinta vez que Nueva York termina con tres o menos.

Aaron Judge se fue de 4-0, bateó de 15-1 en la serie y no ha conectado jonrón ni ha impulsado carreras en 10 juegos desde el 10 de mayo en Milwaukee.

La racha de Judge sin una carrera impulsada iguala la peor de su carrera, algo que ya había ocurrido en tres ocasiones.

Los Yankees cayeron por novena vez en 13 juegos de cara al regreso de Gerrit Cole tras una cirugía reconstructiva en el codo, en el primer duelo de una serie de tres contra Tampa Bay. Nueva York quedó a 4 1/2 juegos de los Rays en el Este de la Liga Americana.

Guerrero recibió base por bolas en sus dos primeras apariciones al plato y conectó un sencillo en la quinta. El dominicano se robó la segunda base en la primera entrada y anotó con un doble de Daulton Varsho de 66,5 mph ante Carlos Rodón (0-2), que rebotó en la almohadilla de tercera base.

Braydon Fisher y el novato Adam Macko (1-1) lanzaron 1 1/3 entradas cada uno antes de Miles, quien permitió dos hits, ponchó a seis y dio una base por bolas a lo largo de su faena de 63 lanzamientos, un récord en su carrera.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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