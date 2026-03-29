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Springer, Okamoto y Sánchez conectan jonrón y Azulejos vencen 5-2 a Atléticos para barrer serie

Toronto (AP) — George Springer conectó el 64.º jonrón de apertura de su carrera, Kazuma Okamoto la sacó del parque por primera vez en las Grandes Ligas y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 5-2 a los Atléticos para completar una barrida de tres juegos.

El bateador designado de los Azulejos de Toronto, George Springer (4), celebra su jonrón solitario con el entrenador de tercera base, Carlos Febles (51), durante el partido contra los Atléticos en la primera entrada de un encuentro de la Liga Americana de Béisbol en Toronto el domingo 29 de marzo de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)
El bateador designado de los Azulejos de Toronto, George Springer (4), celebra su jonrón solitario con el entrenador de tercera base, Carlos Febles (51), durante el partido contra los Atléticos en la primera entrada de un encuentro de la Liga Americana de Béisbol en Toronto el domingo 29 de marzo de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

El dominicano Jesús Sánchez añadió un jonrón de dos carreras, el primero con Toronto. Los campeones defensores de la Liga Americana barrieron 11 series la temporada pasada, una menos que Milwaukee y Seattle, que lideraron las Grandes Ligas.

Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras por los Atléticos, uno de los cinco hits para los visitantes.

El abridor de Toronto, Eric Lauer (1-0), permitió dos carreras y tres hits en 5 1/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a nueve.

Jeff Hoffman cerró el juego para su primer salvamento. Hoffman desperdició el salvamento en el juego inaugural de la temporada el viernes, cuando permitió un jonrón que empató el partido a Shea Langeliers en la novena entrada.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 4-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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