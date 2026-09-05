Spencer Jones inicia ataque clave ante equipo de su ciudad natal y Yankees vencen 5-1 a Padres

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Spencer Jones, de los Yankees de Nueva York, corre luego de batear un doble productor ante los Padres de San Diego, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Carlos Rodón y cuatro relevistas limitaron a los Padres a tres hits, mientras los Yankees (81-61) se colocaron a una victoria de asegurar su 34ta temporada consecutiva con récord positivo. Han ganado cinco de siete juegos y 13 de 19, y controlan el primer pasaje de comodín de la Liga Americana.

Los Padres, que han perdido seis de ocho encuentros, llegaron al día con medio juego de ventaja sobre Arizona por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Los Yankees recibieron siete bases por bolas —tres de esos jugadores anotaron— y llenaron las bases en tres entradas distintas.

Jones, un novato que asistió a la secundaria La Costa Canyon High en Carlsbad, conectó en la segunda un doble hacia la esquina del jardín derecho ante el zurdo Robbie Ray para empujar a Ben Rice, quien abrió la entrada con un sencillo y avanzó con el rodado de George Lombard Jr.

Luego Ray otorgó bases por bolas a tres bateadores consecutivos para que entrara una carrera antes de que Cody Bellinger pegara un sencillo de dos carreras. Lombard añadió un elevado de sacrificio en la tercera para remolcar a Rice, quien había recibido base por bolas y avanzó con el sencillo del boricua Heliot Ramos.

Jones conectó el viernes por la noche un sencillo impulsor en la 10ma para darle a los Yankees ventaja de 2-1, antes de que el dominicano Luis Campusano, de San Diego, dejara en el terreno al rival con un jonrón de dos carreras.

Rodón (5-3) consiguió su primera victoria en cinco aperturas al limitar a los Padres a una carrera y dos hits en cinco entradas, con siete ponches y tres bases por bolas. Su único pecado fue permitir el jonrón solitario del dominicano Manny Machado para abrir la cuarta, su 25to. Ray (11-8) permitió cinco carreras con cinco hits y cuatro bases por bolas en 2 1/3 entradas. Fue su salida más corta desde que consiguió apenas dos outs contra Atlanta con San Francisco el 14 de agosto de 2024. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP