“Spare” del príncipe Enrique vende millones de ejemplares

Penguin Random House anunció el jueves que el explosivo libro de memorias del príncipe Enrique vendió 1,6 millones de ejemplares tan sólo en Estados Unidos. Es una cifra comparable a la primera semana de ventas para éxitos como “A Promised Land” (“Una tierra prometida”) de Barack Obama y “Becoming” (“Becoming: Mi historia”) de la ex primera dama Michelle Obama, que ha vendido más de 17 millones de ejemplares desde que se publicó en 2018.

El libro podría romper récords de obras de no ficción, pero hasta ahora ningún libro se acerca al ritmo de la última novela de Harry Potter, “Harry Potter and the Deathly Hallows” (“Harry Potter y las reliquias de la Muerte”), que en 2007 vendió más de 10 millones de ejemplares en sus primeras 24 horas.

El príncipe Enrique, también conocido como duque de Sussex, trabajó en su libro con el novelista estadounidense J.R. Moehringer, quien también ayudó a escribir la aclamada autobiografía del tenista Andre Agassi “Open” y es autor de “The Tender Bar” (“El bar de las grandes esperanzas”), un libro de memorias adaptado por George Clooney en una película protagonizada por Ben Affleck.

FUENTE: Associated Press