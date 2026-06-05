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S&P 500 decide no cambiar sus normas para incorporar compañías grandes

El operador del S&P 500 decidió no cambiar sus directrices sobre cuándo empresas grandes pueden ser elegibles para inclusión en su amplia gama de índices bursátiles.

Trabajadores de la Bolsa de Valores de Nueva York en la sede de esa entidad el 1 de junio del 2026. (AP foto/Richard Drew)
Trabajadores de la Bolsa de Valores de Nueva York en la sede de esa entidad el 1 de junio del 2026. (AP foto/Richard Drew) AP

El comité del índice sopesó las respuestas recibidas de una “amplia variedad de participantes del mercado”, pero finalmente decidió no realizar cambios en sus criterios para determinar cuándo debe añadirse una empresa a los índices S&P 500, S&P MidCap 400 o S&P SmallCap 600, anunció S&P Dow Jones Indices el jueves.

Algunos de los criterios de inclusión incluyen tener la sede en Estados Unidos, cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) o en Nasdaq y haber sido rentable durante el último año.

S&P también exige que las empresas que completen ofertas públicas iniciales (OPI) coticen en una “bolsa elegible” durante al menos 12 meses antes de que puedan ser consideradas para su inclusión en un índice. El comité evaluó acortar ese requisito a seis meses, pero optó por no hacerlo.

El comité también decidió no crear excepciones a sus directrices basadas únicamente en la capitalización bursátil, o en cómo el mercado de valores mide el valor de una empresa.

La medida de S&P se produce mientras otros índices han tomado medidas para añadir empresas muy grandes poco después de que debuten en el mercado bursátil.

Nasdaq anunció en marzo nuevas directrices que permiten acelerar la incorporación de grandes empresas recién salidas de sus ofertas públicas iniciales a su índice de referencia Nasdaq 100.

El cambio de directrices de Nasdaq busca garantizar que el índice, que sigue a las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en Nasdaq, refleje con mayor rapidez el mercado, en lugar de meses después de que una empresa muy grande salga a bolsa.

En su decisión, S&P indicó que puede haber contrapartidas al ceñirse a sus directrices de elegibilidad, pero manifestó que su enfoque actual proporciona a sus índices una “cobertura sustancial del mercado y equilibrio sectorial”.

Muchos planes de pensiones y fondos mutuos utilizan los índices de S&P y Nasdaq como referencia de inversión.

Las medidas de S&P y Nasdaq se producen mientras varias de las mayores empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos están preparando el terreno para debutar en la bolsa.

La SpaceX de Elon Musk tiene previsto salir a bolsa este mes con planes para recaudar hasta 75.000 millones de dólares, lo que la convertiría en el mayor debut bursátil de la historia.

Mientras tanto, Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, anunció el lunes sus planes para salir en bolsa y OpenAI, creadora de ChatGPT, está planeando hacer lo mismo este otoño.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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