Southampton sorprende al Fulham de la Liga Premier y avanza a cuartos de la FA Cup

El Southampton protagonizó una sorpresa en la Copa FA al eliminar el domingo al Fulham de la Liga Premier.

Ross Stewart del Southampton celebra tras anotar en el encuentro de la quinta ronda de la Copa FA ante el Fulham el domingo 8 de marzo del 2026. (John Walton/PA via AP)
Ben Waine del Port Vale celebra tras anotar en el encuentro ante el Sunderland en la quinta ronda de la Copa FA el domingo 8 de marzo del 2026. (Nick Potts/PA via AP)
El penal de Ross Stewart a los 91 minutos selló la victoria por 1-0 para el conjunto del Championship en Craven Cottage y le aseguró un lugar en los cuartos de final.

El partido se encaminaba a la prórroga cuando Joachim Andersen derribó a Finn Azaz dentro del área en los instantes finales. Stewart asumió la responsabilidad y remató con potencia, superando al portero del Fulham, Benjamin Lecomte.

El entrenador del Fulham, Marco Silva, pagó el precio de hacer nueve cambios en su once inicial y dejar fuera a figuras como el mexicano Raúl Jiménez, Antonee Robinson y Alex Iwobi.

El triunfo prolonga el impresionante repunte del Southampton bajo la dirección del técnico Tonda Eckert, quien ha transformado la suerte del club desde que asumió el cargo en noviembre.

El equipo, que descendió de la Liga Premier la campaña pasada, luchaba por la permanencia en el Championship cuando despidieron a Will Still. Con Eckert el club escaló posiciones en la tabla y compite por un lugar en los playoffs.

“En general, en los 90 minutos es merecido que pasemos a la siguiente ronda. (Nosotros) solo necesitamos usar este partido como combustible para los próximos encuentros”, le dijo Eckert a la BBC.

