Soto, Young y Minter regresan a Mets y el jardinero Taylor va a lista de lesionados

El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, pega un jonrón de dos carreras durante el duelo del martes 26 de mayo de 2026, ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Soto, quien se perdió dos juegos por una enfermedad, apareció en la alineación como bateador designado, tercero en el orden. Bateó de 4-1 con un jonrón en el juego intermedio de una serie de tres contra los Rojos de Cincinnati, quienes se impusieron por 7-2.

“Casi de vuelta a la normalidad”, comentó el manager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza, en referencia al dominicano Soto, quien estaba lidiando con un virus que ha estado circulando en el clubhouse.

Young bateó quinto y jugó en la primera base en su primera participación desde el 12 de abril, cuando se rompió el menisco de la rodilla izquierda. Mendoza señaló que los Mets podrían ir incorporando a Young poco a poco a labores en los jardines.

El jugador de 30 años bateó para .350 en sus primeros 20 turnos al bate, mientras veía acción en primera base, jardín izquierdo, jardín derecho y como bateador designado.

Minter no lanza desde el 26 de abril de 2025 debido a un desgarro en el dorsal ancho izquierdo. El zurdo experimentó también molestias en la cadera izquierda a inicios de este mes.

Mendoza señaló que no dudaría en utilizar a Minter en situaciones de alta presión. El bullpen de los Mets está en movimiento detrás del cerrador Devin Williams y del relevista preparador Luke Weaver.

“Me sentiré cómodo con él lanzando la octava entrada en un juego de una carrera; me sentiré cómodo con él sacando los últimos tres outs si lo necesitamos”, expresó Mendoza. “Me alegra que esté de vuelta en el roster activo, porque lo necesitamos”.

Taylor, el principal jardinero suplente de los Mets, ingresó a la lista de lesionados un día después de resentirse mientras era retirado con una roleta en la sexta entrada de una derrota por 7-2 ante los Rojos. Mendoza indicó que el estado de Taylor se evaluará semana a semana, lo cual fue una buena noticia después de que los Mets temieran que el jugador de 31 años pudiera enfrentar una ausencia mucho más prolongada.

“Creo que fue un alivio para él y para todos nosotros aquí el hecho de que no recibimos la peor noticia”, manifestó Mendoza.

Taylor es el noveno integrante del roster del día inaugural de los Mets que cae en la lista de lesionados. Se suma al receptor venezolano Francisco Álvarez (rotura del menisco derecho), el campocorto boricua Francisco Lindor (distensión en la pantorrilla izquierda), el infielder dominicano Jorge Polanco (tendón de Aquiles izquierdo, muñeca derecha), el jardinero cubano Luis Robert Jr. (hernia de disco en la columna lumbar) y los lanzadores Clay Holmes (fractura del peroné derecho) y Kodai Senga (inflamación en la columna lumbar), quienes están fuera de acción.

Robert fue transferido a la lista de lesionados de 60 días el martes.

Además de Young, Soto también se perdió 15 juegos en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

A fin de hacer espacio a Minter y Young, los Mets enviaron al lanzador Jonathan Pintaro y al jardinero Nick Morabito a la sucursal de la Triple-A en Syracuse. El infielder Eric Wagaman fue convocado desde Syracuse para reemplazar a Taylor.

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FUENTE: AP