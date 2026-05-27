americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Soto pega otro jonrón y Benge define el juego que Mets ganan 4-2 a Rojos

NUEVA YORK (AP) — Juan Soto volvió a conectar un jonrón, Carson Benge aportó dos sencillos oportunos y los Mets de Nueva York se impusieron el miércoles 4-2 a los Rojos de Cincinnati para cortar una seguidilla de cinco derrotas.

El dominicano Juan Soto pega un jonrón en el encuentro ante los Rojos de Cincinnati, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
El dominicano Juan Soto pega un jonrón en el encuentro ante los Rojos de Cincinnati, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Eric Wagaman también se voló la cerca en su primer juego como titular de los colistas Mets (23-33), que evitaron una barrida de tres juegos y evitaron caer a su peor marca de la temporada,12 juegos por debajo de .500.

Nueva York apenas produjo seis carreras durante la mala racha y había anotado dos o menos en cada uno de sus seis encuentros anteriores.

Nathaniel Lowe y Sal Stewart conectaron sencillos impulsores por los Rojos (29-26), que dejaron varados a 17 corredores —su cifra más alta de la temporada— ante seis lanzadores de los Mets.

El novato derecho Jonah Tong (1-0) consiguió su tercera victoria en las Grandes Ligas tras permitir apenas una carrera sucia en 3 2/3 entradas como relevista del abridor dominicano Huascar Brazobán.

Brooks Raley y Luke Weaver trabajaron 1 1/3 entradas sin permitir carreras. Devin Williams dio bases por bolas con las bases llenas en la novena antes de ponchar a Dane Myers y Blake Dunn para apuntarse su octavo salvamento.

Cincinnati había ganado tres seguidos y cinco de seis.

El zurdo Andrew Abbott (4-3) permitió tres carreras —dos limpias— y cinco hits en seis entradas, y cayó a 0-3 en cinco aperturas de por vida contra los Mets.

Soto conectó una curva en la primera entrada para su 12º jonrón de la temporada, el segundo en dos noches y el sexto en sus últimos siete juegos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Parlamento cubano alerta sobre amenaza militar de EEUU y pide apoyo internacional urgente

Parlamento cubano alerta sobre "amenaza militar" de EEUU y pide apoyo internacional urgente

Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama grupo de comunistas incompetentes

Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama "grupo de comunistas incompetentes"

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: Están mezclando información

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: "Están mezclando información"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter