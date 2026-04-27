Sospechoso de irrumpir en cena de corresponsales es acusado de intento de asesinato de Trump

Los asistentes y trabajadores del hotel son evacuados tras un incidente en el Washington Hilton, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) AP

Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos por el caótico incidente en que Trump fuera evacuado a toda prisa y en que los invitados se agacharon debajo de sus mesas.

Allen fue detenido tras el tiroteo del sábado por la noche y está siendo acusado en un tribunal federal en Washington. Las autoridades señalan que un agente que llevaba un chaleco antibalas recibió un disparo en el chaleco, pero se espera que se recupere.

Allen, de Torrance, California, está siendo representado por abogados de la oficina del defensor federal y se sentó junto a ellos en el tribunal con un uniforme de presidiario azul. También fue acusado de transportar un arma de fuego y municiones en el comercio interestatal y de disparar un arma de fuego durante un delito violento. No se declaró culpable ni inocente.

Los fiscales no han revelado un motivo, pero en un mensaje revisado por The Associated Press que según las autoridades Allen envió a familiares minutos antes del ataque, Allen se describe a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso”, hace repetidas referencias al presidente republicano sin nombrarlo y alude a agravios por una serie de acciones del gobierno de Trump.

Los investigadores están tratando esos escritos, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas con familiares, como posibles pruebas del estado mental del sospechoso y sus motivos.

Allen, de 31 años, al parecer viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se celebró la cena de gala, manifestó el secretario de Justicia interino Todd Blanche.

Un video publicado por Trump muestra a un hombre —que según las autoridades estaba armado con armas de fuego y cuchillos— corriendo y eludiendo una barricada de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corren hacia él.

Los registros muestran que Allen es un tutor con alta formación académica y un desarrollador aficionado de videojuegos. Un perfil en redes sociales de un hombre con el mismo nombre y una foto que parece coincidir con la del sospechoso indica que trabajó a tiempo parcial durante los últimos seis años en una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación de exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad.

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El corresponsal Gary Fields contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP