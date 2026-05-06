Sospechoso hizo comentario vulgar sobre la Casa Blanca tras disparar a agentes, dice fiscal

El hombre será acusado de agredir a un agente federal y de disparar un arma de fuego durante un delito violento, declaró a ABC News la fiscal federal Jeanine Pirro en una entrevista emitida la noche del martes.

El sospechoso recibió múltiples disparos durante el enfrentamiento del lunes y era trasladado a un hospital cuando dijo: "Que se j... la Casa Blanca" y "Mátenme, mátenme, mátenme" —tres veces—, señaló Pirro.

ABC informó que un adolescente en la zona recibió un disparo, pero no resultó gravemente herido y fue dado de alta del hospital. Las autoridades no precisaron si creen que el sospechoso tenía un objetivo específico.

Durante una conferencia de prensa el lunes, el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, indicó que agentes de civil vieron al hombre cerca del complejo de la Casa Blanca y observaron que llevaba un arma. Los agentes lo siguieron brevemente y contactaron a agentes uniformados.

El sospechoso intentó huir cuando los agentes del Servicio Secreto se le acercaron, explicó Quinn. El sujeto disparó contra los agentes y éstos respondieron con disparos, añadió.

El presidente Donald Trump en ese momento celebraba un evento para pequeñas empresas en la Casa Blanca, que fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban.

Quinn dijo a reporteros que no sabía si el incidente iba dirigido contra Trump, "pero lo averiguaremos".

Ocurrió poco más de una semana después de que un hombre de California intentara irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca mientras iba armado con pistolas y cuchillos. En ese incidente, Cole Tomas Allen ha sido acusado de intentar asesinar al presidente y de disparar contra un agente del Servicio Secreto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP