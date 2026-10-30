Sorpresa: los Grizzlies arranca 5-0, con Cameron Boozer y Ty Jerome al frente

Pero hasta ahora, todo va bien. Muy bien, de hecho. Los Grizzlies son quizá la sorpresa de la NBA con marca de 5-0, empatados con Houston por el mejor récord de la liga al entrar en los partidos del viernes — y, si la historia sirve de guía, el arranque de Memphis podría ser, en efecto, una señal de lo que está por venir.

De los 85 equipos anteriores que comenzaron una temporada con 5-0, un asombroso 93% terminó clasificándose a los playoffs, con 79 equipos que llegaron y solo seis que no lograron el boleto.

“Es una gran sensación”, comentó Boozer en la entrevista televisada posterior al partido después de que Memphis superó a Portland — y al exescolta de los Grizzlies Ja Morant — la noche del jueves para ponerse 5-0 y cerrar una gira de 4-0 como visitante. “Obviamente el año pasado fue duro. Yo no estaba aquí, pero empezar la temporada 5-0 es muy divertido y hacerlo bien”.

Hace un año, Boozer apenas estaba comenzando su temporada de un solo año en la Universidad de Duke. El año anterior, brillaba en la escuela secundaria Christopher Columbus de Miami.

Ahora, es el segundo jugador más joven en la historia de la NBA en lograr un triple-doble.

En la victoria ante Portland, Boozer firmó 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias. Josh Giddey tenía 19 años y 84 días cuando consiguió su primer triple-doble, y el primero de Boozer llegó con 19 años y 103 días.

Boozer también se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NBA en registrar un triple-doble dentro de los primeros cinco partidos de su carrera, uniéndose a Ben Simmons, Magic Johnson, Art Williams y Oscar Robertson, quien lo hizo cuatro veces en sus primeras cinco apariciones en la NBA.

“Ya era hora”, soltó con ironía el entrenador de los Grizzlies Tuomas Iisalo, después del partido en declaraciones publicadas por The Daily Memphian.

Bueno, los Grizzlies deberían estar de humor para contar chistes por estos días.

Ganaron cinco de sus últimos 33 partidos la temporada pasada; esta temporada van 5 de 5 de cara al partido del sábado en Sacramento. Están a punto de igualar el mejor inicio (6-0) en la historia de la franquicia. Están en una racha de cinco victorias por primera vez desde enero de 2025.

Ty Jerome promedia 25,8 puntos, empatado con la novena mejor cifra de la liga al entrar en la jornada del viernes. Boozer es sexto en rebotes por partido y está entre los 25 mejores en asistencias por partido. Los Grizzlies están lanzando 40% en triples — solo los Rockets, invictos, con 40,4%, estaban mejor antes de los partidos del viernes.

Y por encima de todo, hay esperanza.

“Vamos a seguir compitiendo”, manifestó Boozer. “Seguir ganando partidos y simplemente darles a nuestros aficionados algo por lo que puedan alentar”.

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FUENTE: AP