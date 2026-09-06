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Sorpresa: Alcaraz se entera en ESPN de que se equivocó sobre su próximo rival en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Lo próximo para Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos es... no quien él pensaba.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Tommy Paul en los octavos de final del US Open, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Tommy Paul en los octavos de final del US Open, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Alcaraz se sorprendió al enterarse durante una entrevista en ESPN tras su victoria el domingo de que su partido de cuartos de final sería contra Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas.

El campeón defensor visitó el set después de vencer a Tommy Paul en su partido de octavos. Andy Roddick, campeón del US Open de 2003, le preguntó a Alcaraz sobre los desafíos que presentaría cualquiera de los dos jugadores.

Un Alcaraz confundido le pidió que repitiera la pregunta.

“Vas a jugar contra Shelton o Tsitsipas”, le indicó Roddick. “Quizá unas palabras sobre ambos y los desafíos...”

No alcanzó a terminar la frase porque Alcaraz se inclinó para mirar el papel que Roddick tenía delante.

“¿En serio? Dios mío, yo pensaba que jugaba contra Medvedev-Tiafoe”, expresó Alcaraz, antes de que ambos empezaran a reír.

Frances Tiafoe venció a Daniil Medvedev en su partido, que se estaba disputando durante la entrevista, pero ahora se enfrenta a Alex Michelsen.

Muchos tenistas dicen que no les gusta adelantarse y mirar su cuadro, aunque quizá sea raro que uno no sepa cuál será su próximo partido tan avanzada ya la instancia en un torneo.

Shelton, el octavo preclasificado, venció a Tsitsipas en sets corridos.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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