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Soroka poncha a 10; Sewald deja varada la carrera del empate y Diamondbacks superan 5-4 a Filis

FILADELFIA (AP) — Mike Soroka repartió 10 ponches, el cerrador Paul Sewald retiró a Trea Turner para terminar el juego y dejar varada la carrera del empate en tercera base, y los Diamondbacks de Arizona superaron el viernes 5-4 a los Filis de Filadelfia.

Alek Thomas, de los Diamondback de Arizona, salta hacia el dominicano Geraldo Perdomo para celebrar la victoria ante los Filis de Filadelfia, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Chris Szagola)
Alek Thomas, de los Diamondback de Arizona, salta hacia el dominicano Geraldo Perdomo para celebrar la victoria ante los Filis de Filadelfia, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Con dos outs, Sewald permitió un triple del novato Justin Crawford, que estrelló la pelota en la cresta del muro del jardín derecho.Sewald se recompuso y dominó a Turner — campeón de bateo de la Liga Nacional la temporada pasada — con un elevado para terminar el juego y apuntarse su cuarto salvamento.

Los Filis, campeones del Este de la Liga Nacional, abrieron una estadía de nueve juegos en casa con su tercera derrota consecutiva y la cuarta en cinco compromisos. Se poncharon 16 veces ante cuatro lanzadores de los Diamondbacks.

El abridor venezolano de los Filis, Jesús Luzardo — quien ponchó a 11 sin otorgar bases por bolas en su última apertura en Colorado — llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada y contó con una ventaja de 4-0.

Ocho bateadores después, lo sacaron del juego cuando Arizona ganaba 5-4.

El dominicano Ketel Marte inició la ofensiva con un hit corto de dos carreras y el venezolano Ildemaro Vargas añadió otro sencillo impulsor para poner el encuentro 4-3. Brandon McCann, quien asumió las labores de receptor en la tercera entrada después de que el venezolano Gabriel Moreno salió por un problema de rigidez lumbar, conectó un doble de dos carreras impulsadas para la ventaja de 5-4 que sacó del juego a Luzardo (1-2).

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