Sorloth lleva al Atlético a un triunfo 1-0 sobre Alavés en La Liga española

MADRID (AP) — Alexander Sorloth anotó en los albores del segundo tiempo para darle al Atlético de Madrid la victoria el domingo por 1-0 sobre el Alavés en La Liga española.

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, durante la semifinal contra el Real Madrid en la Supercopa de España, el jueves 8 de enero de 2026, en Yeda, Arabia Saudí. (AP Foto/Altaf Qadri)
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, durante la semifinal contra el Real Madrid en la Supercopa de España, el jueves 8 de enero de 2026, en Yeda, Arabia Saudí. (AP Foto/Altaf Qadri)

El delantero noruego marcó a los 48 minutos con un cabezazo desde cerca del punto de penal al centro de Pablo Barrios desde la banda derecha. El balón golpeó el poste en el segundo palo antes de entrar.

Fue la décima titularidad en 19 partidos de liga para Sorloth esta temporada y suma seis goles, tres de ellos de cabeza.

El triunfo permitió al Atlético del técnico argentino Diego Simeone alcanzar en puntos a Villarreal, tercero en la clasificación con 41 unidades.

Alavés, un equipo amenazado por el descenso y sin ganar en cinco partidos consecutivos de liga, estuvo cerca de igualar en varias ocasiones al final en el estadio Metropolitano en la capital española.

Los dirigidos por el técnico argentino Eduardo Coudet han sufrido siete derrotas en sus últimos nueve partidos de lig. La única victoria fue el 1-0 contra la Real Sociedad en diciembre.

Más temprano el domingo, Valencia salió de la zona de descenso al vencer 1-0 en Getafe con un gol de José Gayà a los 84 minutos.

El resultado puso fin a la racha de seis partidos sin ganar del Valencia en la liga. Getafe ahora lleva seis partidos consecutivos de liga sin ganar, con cinco derrotas.

Más tarde, el líder Barcelona visita a la Real Sociedad. El Real Madrid, segundo en la tabla, venció el sábado de local 2-0 a Levante.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

