Sönmez se retira de su partido de dobles de Roland Garros tras tropezar con valla publicitaria

La británica Katie Boulter regresa la bola de la estadounidense Akasha Urhobo durante su partido de primera ronda del Abierto de Francia el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Salió con lesiones leves, pero exigió que se retiraran esas vallas.

“Salí de la pista con 2 puntos de sutura y una rodilla magullada. Por suerte, no fue peor”, publicó Sönmez en la red social X. “¿De verdad tenemos que esperar a que una jugadora sufra una lesión grave antes de que retiren estas vallas a pie de pista? La seguridad de las jugadoras debe ser lo primero”.

La caída ocurrió en la pista número 6 cuando corrió para devolver una pelota alta, desistió de un revés a dos manos porque el bote fue demasiado alto y luego enganchó la valla con los pies antes de caer de bruces contra el recubrimiento de la valla.

Mientras permanecía en el suelo, su compañera de dobles Tatjana Maria y sus rivales Dayana Yastremska y Anhelina Kalinina se acercaron para ver cómo estaba.

Sönmez se levantó, pero no pudo continuar y la pareja se retiró cuando perdía 2-0 en el primer set.

La británica Katie Boulter sufrió un accidente similar el jueves en su derrota en individuales de segunda ronda ante Anastasia Potapova. Boulter se fue al suelo al enganchar la parte trasera de los pies con la valla —que lleva el nombre de Lacoste, socio oficial del torneo— mientras golpeaba una pelota.

“ESTAS COSAS TIENEN QUE DESAPARECER. Tuve suerte anoche, pero la próxima vez puede que no”, escribió Boulter el viernes en X.

Preguntados sobre si retirarían las vallas publicitarias, los organizadores indicaron que han planteado el asunto al juez de silla del torneo y que esperaban una actualización sobre la situación.

Iga Swiatek, cuatro veces campeona de Roland Garros, afirmó que el problema debe abordarse.

“Obviamente, si pasan estas cosas, tiene que haber una reacción, porque hay otras maneras de que se nos vea, seguro, ¿sabes?”, indicó Swiatelk “A veces es difícil de valorar. Evidentemente, en tierra batida a veces necesitamos más espacio porque las pelotas vuelan más alto, y puedes usar un poco más la pista con el efecto y todo eso”.

Swiatek señaló que la situación podría resolverse fácilmente trasladando esas pequeñas vallas rectangulares a otro lugar.

“Espero que las pongan en un sitio diferente o que coloquen la publicidad de otra manera ahí. Porque desde luego no es seguro”, añadió.

Tras ganar su partido de tercera ronda el viernes, Marta Kostyuk dijo que se libró por poco en su encuentro de segunda ronda contra Katie Volynets porque decidió no ir a por una pelota similar.

“Sí, es terrible. Tuve un momento en el partido anterior cuando (Volynets) jugó un globo muy profundo y yo estaba muy atrás. Prefiero perder el punto a lesionarme”, explicó Kostyuk. “Y, por supuesto, lo siento mucho por Zeynep. Ojalá no sea nada muy serio. Ha pasado unas cuantas veces”.

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El redactor deportivo de AP Samuel Petrequin contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP