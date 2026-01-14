americateve

Sondeo: Mayoría en EEUU desaprueba la política militar de Trump, en particular en Venezuela

WASHINGTON (AP) — Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos opina que el presidente Donald Trump ha “ido demasiado lejos” al usar el ejército para intervenir en otros países, según una nueva encuesta de AP-NORC.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el 9 de enero de 2026, en Washington. Lo acompañan, a la izquierda, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)
La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se realizó después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Encontró que el 56% de los adultos en Estados Unidos piensan que Trump ha excedido en las intervenciones militares en el extranjero, mientras que la mayoría desaprueba cómo el presidente republicano está manejando la política exterior en general y Venezuela en particular.

Los hallazgos en gran medida van en contra de la postura agresiva de política exterior de Trump, que recientemente ha incluido esfuerzos para ejercer control sobre el petróleo venezolano, llamados para que Estados Unidos tome el control de Groenlandia y advertencias de que Estados Unidos proporcionaría ayuda a las personas que protestan en Irán. Muchos vieron la reciente intervención de la administración Trump en Venezuela como algo “positivo” para detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos y un beneficio para el pueblo venezolano, pero menos personas dicen que es positivo para la seguridad nacional de Estados Unidos o la economía estadounidense.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

