Sondeo AP-NORC muestra en qué temas flaquea Trump entre los republicanos y en cuáles se mantiene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se dirigen a los asistentes desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca durante el picnic anual del Congreso en el Jardín Sur, el martes 19 de mayo de 2026 en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

Aproximadamente 6 de cada 10 republicanos aprueban la gestión económica de Trump, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Esa cifra bajó desde cerca de 8 de cada 10 en febrero, antes de que comenzara la guerra.

La encuesta se conoce mientras la guerra con Irán impulsa al alza los precios de la gasolina, y Estados Unidos e Irán tienen dificultades para avanzar hacia un alto el fuego permanente. El control de Trump sobre el Partido Republicano sigue siendo fuerte, como demostró el martes cuando su candidato elegido derrotó al representante Thomas Massie, un crítico de Trump, en un desafío en unas primarias. Los resultados subraya la influencia que mantiene Trump dentro del Partido Republicano, incluso mientras crece la frustración económica.

Ariel Gutierrez, un republicano de 55 años en Wisconsin, por lo general exige a sus hijos adolescentes que paguen su propia gasolina. Pero con el aumento de los costos del combustible, está ayudando a su hijo de 15 años, que apenas está aprendiendo a conducir.

“Todo el tema de Irán simplemente lo ha exacerbado”, comentó. “Tal vez ya lo veíamos en los comestibles antes, pero ahora —con este empuje en la gasolina y los viajes y todo eso— así es como la gente quiere vivir la parte de ocio de sus vidas... y nos está afectando directamente ahí ahora. Y sí, eso, creo yo, proviene de las políticas de Trump, no de sus predecesores”.

Trump sigue siendo impopular fuera de su base. La mayoría de los estadounidenses continúa desaprobando el enfoque de Trump tanto respecto a Irán como en política exterior. Su índice general de popularidad en la nueva encuesta se sitúa en 37%, ligeramente por encima del 33% de abril. Casi todos los demócratas desaprueban su desempeño como presidente, al igual que cerca de 7 de cada 10 independientes.

Aproximadamente un tercio de los adultos en Estados Unidos aprueba cómo Trump está manejando la economía. Eso coincide con una encuesta AP-NORC realizada a finales de abril, pero baja ligeramente respecto al inicio de su segundo mandato, cuando el 40% de los adultos en Estados Unidos lo aprobaba.

La economía fue un punto fuerte para Trump en su primer mandato, pero ha lidiado con el escepticismo sobre su manejo del asunto desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, después de prometer repetidamente que bajaría los precios. La aprobación de su gestión económica en el segundo mandato ha caído entre los republicanos, en particular. Aunque una mayoría, 63%, todavía la aprueba, esa cifra bajó desde 79% en febrero, unas semanas antes de que comenzara la guerra con Irán.

Richard Baumgartner, un republicano de 77 años de Las Vegas, considera que los costos más altos son un efecto secundario necesario de la guerra, que él apoya.

“Por desgracia, debido a la guerra, la economía está un poco desequilibrada”, señaló Baumgartner. “Creo que volverá a encarrilarse cuando las cosas se resuelvan allá. Aumentos temporales de precios... es lamentable, pero es algo que hay que afrontar en una situación como esta, en la que se tiene un problema muy serio”.

Trump recupera algo de apoyo en inmigración

Aunque las promesas económicas fueron decisivas para la reelección de Trump, también lo fueron sus objetivos de una aplicación más estricta de las leyes migratorias, y este tema podría estar reapareciendo como un activo.

La inmigración surgió como una de las fortalezas de Trump al inicio de su segundo mandato, cuando cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos dijo que le gustaba su estrategia, pero la aprobación de su manejo del tema cayó a un 38% en enero y febrero, tras meses de agresivas redadas migratorias que derivaron en la muerte por disparos de dos ciudadanos de Estados Unidos en Minneapolis.

Ahora, poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos, el 45%, aprueba cómo está manejando ese asunto.

Brenda Theiss, una independiente de Cullman, Alabama, no está de acuerdo con todo lo que Trump está haciendo. Pero le reconoce el mérito de estar dispuesto a alterar el statu quo para reducir el flujo de inmigrantes que están en el país ilegalmente, en comparación con los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden.

“Me gustaba Obama; voté por Obama... pero Trump fue el único que hizo algo. Todos los demás presidentes se quedaron de brazos cruzados y dijeron: ‘Bueno, no hay nada que podamos hacer’”, expresó la mujer de 73 años. “Está cerrando la frontera. Lo hizo. Biden no lo hizo. Por eso, le doy un cien”.

En los últimos meses, el gobierno Trump ha parecido recalibrar su enfoque sobre inmigración, alejándose en muchos sentidos de tácticas agresivas y muy visibles hacia un enfoque más discreto de aplicación de la ley.

La inmigración sigue siendo uno de los temas más fuertes de Trump entre los republicanos. Aproximadamente 8 de cada 10 aprueban su manejo del asunto, lo que es cerca de 10 puntos más que la proporción que dice que está haciendo un buen trabajo como presidente.

Pocos aprueban a Trump en Irán o en asuntos en el extranjero

El manejo de Trump de la guerra con Irán sigue siendo impopular.

Apenas alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos aprueba a gestión de Trump sobre Irán. Aproximadamente dos tercios de los republicanos lo aprueban, aunque una encuesta de AP-NORC realizada el mes pasado encontró que los republicanos más jóvenes tienen más probabilidades de desaprobar el desempeño de Trump en el tema que los de mayor edad.

De manera similar, cerca de un tercio de los estadounidenses aprueba la estrategia de Trump en política exterior. Aunque Trump se ha centrado este año en un enfoque internacional más agresivo, incluida la captura del líder de Venezuela y amenazas a Cuba, las opiniones de los estadounidenses sobre su manejo general de la política exterior no han cambiado de forma significativa en los últimos meses.

Amanda Wylie, una joven de 22 años que vive en Athens, Georgia, dice que Irán es uno de los pocos temas en los que Trump no cuenta con su apoyo.

“Siento que a estas alturas estamos desperdiciando recursos allá y no en beneficio del pueblo estadounidense”, señaló Wylie, quien se identifica como una independiente inclinada hacia el Partido Republicano. “Sobre todo si a todos les preocupan los precios de la gasolina y el objetivo final de esto es impedir que Irán tenga un arma nuclear. Sí, eso es importante, pero ¿a qué costo?”

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La encuesta AP-NORC a 1.117 adultos se realizó del 14 al 18 de mayo utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,8 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP