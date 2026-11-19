El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, acusó esta semana a los Emiratos de respaldar a fuerzas armadas ajenas al control federal y de debilitar la unidad de Somalia. Los Emiratos mantienen vínculos con tres regiones somalíes: Somaliland, Puntland y Jubbaland.

El ministro de Información, Abdifatah Kasim Mohamud, anunció en una conferencia de prensa que el embajador emiratí debe abandonar el país en un plazo de 72 horas.

Además anunció la decisión de llamar a consultas al embajador somalí en los Emiratos.

Las autoridades somalíes instaron a los líderes comunitarios a unirse contra la “agresión emiratí”, y anunciaron medidas contra cualquiera que no cumpla.

En una publicación en X, Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, acusó a Mohamud de anteponer cálculos personales a los intereses nacionales de Somalia.

La decisión de expulsar al embajador emiratí profundiza una disputa que se intensificó en enero, cuando Somalia anuló acuerdos con los Emiratos sobre puertos, instituciones gubernamentales y cooperación en seguridad y defensa.

Pero las autoridades de Somaliland, Puntland y Jubbaland rechazaron la autoridad del gobierno federal para cancelar acuerdos que involucraran sus territorios.

La disputa con los Emiratos llega en un momento difícil para Somalia. Tras más de tres décadas de operación, las Naciones Unidas cerraron recientemente su misión política, que había ayudado a líderes rivales a negociar. No se ha acordado un sustituto en medio de una disputa electoral en curso que provocó enfrentamientos armados en Mogadiscio a comienzos de este año.

El Tribunal Supremo de Somalia dictaminó a principios de este mes que el mandato del presidente Mohamud ha expirado y ordenó elecciones en un plazo de 90 días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP