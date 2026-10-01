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Solicitudes de desempleo en EEUU en su nivel más bajo desde mediados de julio

WASHINGTON (AP) — La cifra de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos cayó la semana pasada al nivel más bajo desde mediados de julio, cuando los despidos siguen siendo reducidos y la mayoría de los trabajadores goza de seguridad laboral.

Una tienda busca personal en Schaumburg, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)
Una tienda busca personal en Schaumburg, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron ligeramente a 197.000, frente a 198.000 (revisadas) de la semana anterior. El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza la volatilidad de una semana a otra, bajó en 2.500, hasta 200.000.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen porque pueden ser una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en su mayoría por debajo de 220.000, un nivel históricamente bajo.

El mercado laboral estadounidense se ha mantenido sólido pese al aumento de los precios de la energía, que ha presionado a empresas y consumidores desde que comenzaron los enfrentamientos con Irán el 28 de febrero.

Los despidos son bajos. Las empresas, que recuerdan la escasez de mano de obra que siguió al fin de los confinamientos por la pandemia, se muestran reacias a prescindir de personal. Están contratando, pero de manera moderada según los estándares de los últimos años.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han estado sumando un promedio de 80.000 empleos al mes, incluidos unos sorprendentes 162.000 en agosto. Eso supone una mejora respecto de un apagado 2025, cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700, ya que las altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump desalentaron la contratación.

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de septiembre la próxima semana. Se espera que muestre que los empleadores añadieron 90.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuvo baja, en 4,1%, según una encuesta de pronosticadores realizada por la firma de datos FactSet.

La contratación sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, y de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por COVID-19.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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