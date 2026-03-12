Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 213.000; los despidos se mantienen estables

ARCHIVO – Trabajadores de la construcción instalan un techo de madera en una casa recién construida, el martes 1 de abril de 2025, en Laveen, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que la cifra de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó el 7 de marzo disminuyó en 1.000 con respecto a la semana anterior, llegando a 213.000. Analistas consultados por la firma de datos FactSet pronosticaban 215.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y son una señal casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Aunque en los últimos años los despidos semanales se han mantenido en un rango históricamente bajo —en su mayoría entre 200.000 y 250.000—, varias empresas de alto perfil han anunciado recortes de empleo recientemente, entre ellas, Morgan Stanley, Block, UPS y Amazon.

El Departamento de Trabajo informó la semana pasada que los empleadores en Estados Unidos recortaron inesperadamente 92.000 puestos de trabajo en febrero, una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión. Los economistas esperaban 60.000 nuevos empleos en febrero.

En las revisiones también se recortaron 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, lo que elevó ligeramente la tasa de desempleo a 4,4%.

El Departamento de Trabajo también informó recientemente que las vacantes de empleo cayeron en diciembre al nivel más bajo en más de cinco años. Su informe de enero se publicará la próxima semana.

Por ahora, el mercado laboral estadounidense parece estancado en lo que los economistas llaman un estado de “poca contratación y pocos despidos”, que ha mantenido la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, pero ha hecho que quienes están sin trabajo tengan dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Los datos del último año revelan, en términos generales, un mercado laboral en el que la contratación se ha desacelerado claramente, lastrada por la incertidumbre avivada por los aranceles del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impulsó en 2022 y 2023 para contener un repunte de la inflación provocado por la pandemia.

A la incertidumbre se suma la guerra en Irán, que ha elevado los precios del petróleo un 25% en menos de dos semanas.

Esto ocurre en un momento en que la inflación ya era relativamente alta en Estados Unidos. En un informe publicado el miércoles se muestra que, en febrero, los consumidores estadounidenses pagaron precios por alimentos, gasolina y otros costos de vida que fueron un 2,4% más altos que un año antes.

Esa tasa de inflación fue la misma que la del mes anterior y mejor que el 2,5% que esperaban los economistas, pero sigue por encima del objetivo del 2% que la Reserva Federal ha fijado para la economía. Además, no incluye el aumento de los precios de la gasolina que se ha producido este mes debido a la guerra.

El indicador de gastos de consumo personal, o PCE por sus siglas en inglés, que es el indicador de inflación preferido de la Fed, se publicará el viernes, apenas unos días antes de que el organismo se reúna para decidir sobre las tasas de interés.

En el informe divulgado el jueves por el Departamento de Trabajo se muestra que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de ayuda por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad de una semana a otra, bajó en 4.000, hasta llegar a 212.000.

El gobierno indicó que el número total de estadounidenses que recibían ayuda por desempleo en la semana anterior, que terminó el 28 de febrero, disminuyó en 21.000, hasta alcanzar 1,85 millones.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP