Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU alcanzan 231.000, el mayor nivel en dos meses

ARCHIVO – Un letrero de vacantes en una tienda de comestibles en Northbrook, Illinois, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 31 de enero aumentaron en 22.000 con respecto a la semana anterior, alcanzando las 231.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Esto es significativamente mayor que las 211.000 nuevas solicitudes que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran representativas de los despidos en Estados Unidos y son un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Varias empresas de alto perfil han anunciado recortes de puestos en el último año, entre ellas, UPS, Amazon y Dow apenas la semana pasada.

El miércoles, el Washington Post despidió a un tercio de su personal, eliminando su sección de deportes, varias oficinas en el extranjero y su cobertura de libros, en una purga generalizada en el histórico periódico propiedad del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. Al ser una empresa privada, el Post no reveló cuántas personas tiene en su plantilla, lo que hace imposible calcular cuántas personas fueron despedidas.

El aumento de los anuncios de despidos en el último año, combinado con los propios informes del gobierno, que reflejan un mercado laboral lento, ha hecho que los estadounidenses se sientan cada vez más pesimistas sobre la economía.

El mes pasado, el gobierno informó que la contratación mantuvo un nivel moderado en diciembre, cerrando un año de débiles aumentos de empleo que han frustrado a quienes buscan trabajo, aunque los despidos y el desempleo se mantuvieron históricamente bajos.

Los empleadores añadieron solo 50.000 empleos el mes pasado, casi sin cambios respecto a una cifra revisada a la baja de 56.000 en noviembre, según el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo bajó al 4,4%, su primer descenso desde junio.

El informe de empleo de enero, cuya publicación estaba prevista para el viernes, se ha retrasado debido al cierre parcial del gobierno ocurrido a principios de esta semana.

La economía de Estados Unidos aumentó solo 584.000 empleos en 2025, un promedio de alrededor de 50.000 por mes. Esto es considerablemente menor que los más de 2 millones añadidos en 2024, lo que equivale a un promedio de casi 170.000 por mes.

Las cifras de 2025 representan los menores aumentos anuales de empleo desde que la pandemia de COVID-19 diezmó el mercado laboral en 2020. Fuera de las recesiones, es el aumento anual más reducido desde 2003.

El Departamento de Trabajo también informó recientemente que las empresas publicaron muchas menos vacantes en noviembre que el mes anterior, una señal de que los empleadores aún no aumentan la contratación, aun cuando el crecimiento ha repuntado.

Las empresas y agencias gubernamentales publicaron 7,1 millones de vacantes a finales de noviembre, por debajo de los 7,4 millones en octubre.

Los datos revelan un mercado laboral en el que la contratación claramente se ha desacelerado, obstaculizada por la incertidumbre generada por los aranceles del presidente Donald Trump y los persistentes efectos de las altas tasas de interés que la Fed implementó en 2022 y 2023 para frenar un aumento de la inflación inducida por la pandemia.

En un intento por apuntalar un mercado laboral debilitado, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto tres veces consecutivas a finales del año pasado. Sin embargo, la semana pasada, el banco central de Estados Unidos dejó sin cambios su tasa de interés de referencia en medio de un panorama económico que, en general, presenta mejoras y lo que los funcionarios calificaron como un mercado laboral estabilizado.

En el informe publicado el jueves por el Departamento de Trabajo también se muestra que el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes de desempleo, que equilibra algunas de las fluctuaciones semanales, aumentó en 6.000, alcanzando las 212.250.

El número total de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo para la semana anterior que terminó el 24 de enero creció en 25.000, alcanzando los 1,84 millones, según el gobierno.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP