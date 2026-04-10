Soler dispara grand slam; Neto y Lowe añaden vuelacercas y Angelinos aplastan 10-2 a Rojos

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Kurt Suzuki, manager de los Angelinos de Los Ángeles, festeja con el cubano Jorge Soler luego del triunfo sobre los Rojos de Cincinnati, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Ben Jackson) AP

Jack Kochanowicz (2-0) permitió apenas una carrera y dos hits en siete entradas, para que los Angelinos cortaran una racha de siete derrotas consecutivas en el Great American Ball Park.

Soler también pegó un doble con dos outs en el tercer acto, antes de anotar con un sencillo dentro del cuadro por parte de su compatriota cubano Yoán Moncada para una ventaja de 2-0.

El quinto jonrón de la temporada de Neto puso la pizarra 4-0, y Lowe, quien llegaba bateando para .091 (3 de 33), conectó un cuadrangular por encima de la barda del jardín izquierdo en la sexta entrada para poner el juego 5-1.

Los Ángeles mejoró a .500 o más después de 14 juegos por sexta temporada consecutiva, y por octava ocasión en nueve años.

Chase Burns (1-1), de Cincinnati, permitió cinco carreras limpias, siete hits y cuatro bases por bolas en 5 1/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP