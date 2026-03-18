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Soldados nigerianos repelen un ataque a una base y matan a 80 milicianos islámicos, dice el ejército

MAIDUGURI, Nigeria (AP) — Soldados nigerianos con apoyo aéreo repelieron un ataque el miércoles de presuntos extremistas islámicos contra una base militar en el noreste de Nigeria y mataron al menos a 80 atacantes, informó el ejército.

Policías aseguran la zona donde un día antes ocurrió un atentado en un mercado de Maiduguri, Nigeria, el martes 17 de marzo de 2026. (Foto AP/Jossy Ola)
Policías aseguran la zona donde un día antes ocurrió un atentado en un mercado de Maiduguri, Nigeria, el martes 17 de marzo de 2026. (Foto AP/Jossy Ola) AP

Los milicianos, presuntos miembros de Boko Haram o de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, contaron con el apoyo de múltiples drones armados cuando atacaron la base en Mallam Fatori, en el estado de Borno, cerca de la frontera con Níger, alrededor de las 12:50 de la mañana, señaló en un comunicado el portavoz del ejército, Sani Uba.

Uba manifestó que los soldados anticiparon el asalto y lo repelieron con fuego terrestre y apoyo aéreo, matando al menos a 80 combatientes, incluidos tres comandantes “de alto perfil”. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Un comunicado previo del ejército situó el número de muertos en más de 60.

El portavoz del ejército indicó que cuatro soldados resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento. Agregó que las tropas recuperaron un gran arsenal de armas de presuntos militantes, entre ellas fusiles de asalto, lanzacohetes RPG, ametralladoras, munición, artefactos explosivos improvisados y componentes de drones armados.

El ataque se produce después de que tres presuntos atentados suicidas con bombas el lunes mataran al menos a 23 personas e hirieran a otras 108 en Maiduguri, la capital de Borno. Ningún grupo se responsabilizó de los ataques, pero las sospechas recayeron rápidamente sobre el grupo yihadista Boko Haram, que en 2009 inició una insurgencia en el noreste de Nigeria para imponer su interpretación radical de la sharía o ley islámica. Desde entonces, Boko Haram se ha fortalecido, con miles de combatientes y distintas facciones. Una de sus escisiones, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, respaldada por el grupo Estado Islámico, ha llevado a cabo un número creciente de ataques contra el ejército en los últimos meses.

La crisis ha sobrecargado al ejército nigeriano, que también enfrenta otras crisis de seguridad en el norte, golpeado por el conflicto.

Más de 40.000 personas en Nigeria han muerto desde que comenzó la insurgencia de Boko Haram, según datos de las Naciones Unidas. Analistas afirman que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos.

Estados Unidos envió tropas el mes pasado a la nación africana para ayudar a asesorar a su ejército en la lucha contra la inseguridad.

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Dyepkazah Shibayan en Abuya, Nigeria, contribuyó con este reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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