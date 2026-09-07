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Soldado colombiano muere en área minada presuntamente activada por disidencia FARC

BOGOTÁ (AP) — Un soldado falleció y otros dos resultaron heridos el lunes por la explosión de un área minada en el suroeste de Colombia, presuntamente activada por una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el ejército.

Los soldados dispuestos para un control en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, fueron alertados sobre un presunto explosivo instalado en la vía Panamericana, la principal del suroeste. Al acudir al lugar para verificar fue activada un área minada.

Inicialmente tres soldados resultaron heridos, pero el militar José Manuel López Villada falleció pese a recibir atención de enfermeros de combate, indicó el ejército en un comunicado.

Con información preliminar el ejército señaló como presunta responsable a una estructura que forma parte de la disidencia de las FARC llamada Estado Mayor Central comandada por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, quien no se acogió al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

La disidencia “habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima para atentar contra la integridad de las tropas”, detalló el ejército.

El ataque se produjo luego de que las autoridades realizaran operaciones militares en Nariño. El presidente Abelardo de la Espriella informó la víspera en X que siete disidentes fallecieron en la operación y cinco más fueron capturados.

“Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar”, aseguró el mandatario conservador.

De la Espriella ha centrado su política gubernamental en la seguridad, prometiendo “mano de hierro” contra los ilegales y puso fin a las negociaciones de paz que adelantó su predecesor Gustavo Petro (2022-2026).

Durante el primer mes de su gobierno los grupos armados ilegales han respondido con ataques contra la fuerza pública, especialmente mediante el uso de explosivos.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alzada en armas desde 1964, aceptó el lunes la autoría de dos ataques con drones cargados con explosivos contra la policía de Cesar, en el noreste del país, que no dejaron víctimas. También su responsabilidad en el ataque con explosivos y fusiles contra el batallón de Ocaña, fronterizo con Venezuela, en el que murieron tres militares.

En la comunicación divulgada en X la guerrilla reprochó que De la Espriella cerrara la posibilidad de negociar la paz e insistió en que el país necesita buscar un “acuerdo nacional”.

FUENTE: AP

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