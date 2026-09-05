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Snell lanza 6 entradas en blanco, Tucker acaba sequía de jonrones y Dodgers venen a Nacionales

LOS ÁNGELES (AP) — Blake Snell lanzó seis entradas sin permitir carreras, Kyle Tucker conectó un jonrón por primera vez desde el 8 de agosto y los Dodgers de Los Ángeles resistieron apenas para imponerse el viernes 5-3 a los Nacionales de Washington.

El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles corre luego de pegar un doble productor ante los Nacionales de Washington, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/William Liang)
El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles corre luego de pegar un doble productor ante los Nacionales de Washington, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, lograron su quinta victoria consecutiva contra los Nacionales desde el 22 de junio de 2025. Éste fue el primer juego de la serie.

Snell (3-1) permitió cinco hits y ponchó a siete. Con ventaja de 4-0, concedió imparables consecutivos para abrir la sexta entrada, pero retiró a los siguientes tres bateadores para acabar con la amenaza.

El 12º jonrón de Tucker en la temporada —y el primero en casa desde mediados de junio— ante el relevista venezolano Luis Perales puso el duelo 5-0 en la sexta.

Los Dodgers ampliaron su ventaja a cuatro carreras cuando Alex Call, el bateador designado ante la ausencia de Shohei Ohtani, conectó un doble y anotó desde tercera por un error del campocorto Nasim Nuñez, quien dejó caer una pelota bateada por Tommy Edman, que llegó quieto a primera.

Los Ángeles tomó ventaja de 3-0 con el sencillo impulsor de Mookie Betts y el doble de dos carreras del dominicano Teoscar Hernández ante el abridor de los Nacionales, Jackson Kent (1-3), en la tercera.

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