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Smalley vuelve a estar en posición de ganar en Colonial tras perder liderato en Campeonato de la PGA

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Alex Smalley volvió a colocarse en una posición en la que aspira a ganar el Charles Schwab Challenge en Colonial, dos semanas después de que el líder tras la tercera ronda del Campeonato de la PGA se terminó conformando con el segundo puesto.

Alex Smalley realiza su golpe desde el fairway del hoyo 9 en la primera ronda del torneo Colonial en Fort Worth, Texas, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/LM Otero)
Alex Smalley realiza su golpe desde el fairway del hoyo 9 en la primera ronda del torneo Colonial en Fort Worth, Texas, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/LM Otero) AP

Smalley, quien busca todavía su primera victoria en la Gira de la PGA, firmó una de varias tarjetas de 65 sin bogeys, para ubicarse en 5 bajo par, el jueves. Fue uno de 12 jugadores a un golpe de los seis líderes de la primera ronda.

Lee Hodges, quien estuvo entre quienes tuvieron que soportar una demora de dos horas por las condiciones meteorológicas durante su ronda, terminó con un bogey en el hoyo 9, par 4. Quedó con 64, al igual que el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos J.J. Spaun, Ryan Gerard, Andrew Putnam, Tom Kim y Matt McCarty, quien hizo birdie en el 9, dos grupos por delante de Hodges.

Es la segunda mayor cantidad de líderes tras 18 hoyos en Colonial, sólo por detrás de los ocho que encabezaban la tabla en 2022.

Keegan Bradley, Brian Harman, Jordan Smith, Ricky Castillo y Luke Clanton igualaron a Smalley con cinco birdies y ningún bogey. Los otros seis jugadores con 5 bajo par incluyeron al campeón del Abierto de Estados Unidos de 2019 Gary Woodland y al ganador de ocho torneos del circuito Billy Horschel.

Hubo otros 13 jugadores con 4 bajo par, lo que dejó a 31 golfistas a dos golpes del liderato en Hogan's Alley. El campeón defensor Ben Griffin, que ganó tres veces el año pasado, estaba con 2 bajo par.

“Es uno de mis campos favoritos que jugamos durante todo el año porque no creo que favorezca a una sola persona", comentó Hodges. "No hace falta pegarle larguísimo. Aquí tienes que tener todo tu juego. Creo que es una gran prueba de golf”.

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