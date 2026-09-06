Skenes corta racha de 7 aperturas sin ganar y Davis jonronea para el 1-0 de Piratas ante Angelinos

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El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes realiza un lanzamiento contra los Angelinos de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el domingo 6 de septiembre de 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Skenes (10-11) permitió cuatro hits, ponchó a dos y dio una base por bolas. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025 había encadenado siete aperturas consecutivas sin victoria desde que venció a Cleveland en su primera salida tras la pausa del Juego de Estrellas.

Los dominicanos Gregory Soto y Camilo Doval junto con Carmen Mlodzinski y Mason Montgomery completaron el juego de cinco hits. Montgomery consiguió su décimo salvamento.

Fue la primera vez que Skenes enfrentó a los Angelinos, el equipo al que creció apoyando en el condado de Orange.

El dominicano Walbert Urena (9-10) permitió solo una carrera y tres hits, con cuatro ponches y una base por bolas en ocho entradas.

Los Pirates ganaron dos de tres juegos a los Angels para llevarse cuatro series consecutivas por primera vez desde 2024. Los Halos perdieron por undécima vez en 13 juegos.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP