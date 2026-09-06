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Skenes corta racha de 7 aperturas sin ganar y Davis jonronea para el 1-0 de Piratas ante Angelinos

PITTSBURGH (AP) — Paul Skenes lanzó 5 1/3 entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria desde el 19 de julio, y Henry Davis conectó un jonrón para guiar a los Piratas de Pittsburgh a vencer el domingo por 1-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes realiza un lanzamiento contra los Angelinos de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el domingo 6 de septiembre de 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar)
El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes realiza un lanzamiento contra los Angelinos de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el domingo 6 de septiembre de 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Skenes (10-11) permitió cuatro hits, ponchó a dos y dio una base por bolas. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025 había encadenado siete aperturas consecutivas sin victoria desde que venció a Cleveland en su primera salida tras la pausa del Juego de Estrellas.

Los dominicanos Gregory Soto y Camilo Doval junto con Carmen Mlodzinski y Mason Montgomery completaron el juego de cinco hits. Montgomery consiguió su décimo salvamento.

Fue la primera vez que Skenes enfrentó a los Angelinos, el equipo al que creció apoyando en el condado de Orange.

El dominicano Walbert Urena (9-10) permitió solo una carrera y tres hits, con cuatro ponches y una base por bolas en ocho entradas.

Los Pirates ganaron dos de tres juegos a los Angels para llevarse cuatro series consecutivas por primera vez desde 2024. Los Halos perdieron por undécima vez en 13 juegos.

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