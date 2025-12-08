Sismo de magnitud 7,2 sacude costa norte de Japón y activa alerta de tsunami

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,2 se produjo frente a la costa de Aomori y Hokkaido.
TOKIO (AP) — La Agencia Meteorológica de Japón informó que un potente sismo sacudió la costa norte de Japón el lunes, lo que provocó una alerta de tsunami.
La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,2 se produjo frente a la costa de Aomori y Hokkaido.
Emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros (10 pies).
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
