Sismo de magnitud 7,2 sacude costa norte de Japón y activa alerta de tsunami

TOKIO (AP) — La Agencia Meteorológica de Japón informó que un potente sismo sacudió la costa norte de Japón el lunes, lo que provocó una alerta de tsunami.

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,2 se produjo frente a la costa de Aomori y Hokkaido.

Emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros (10 pies).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

