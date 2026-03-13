Sismo de magnitud 6,3 se produce cerca de la costa de Atacama, en Chile. No se reportan daños

El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó a unos 85 kilómetros al oeste de Vallenar, ciudad situada a 660 kilómetros al norte de Santiago, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
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BUENOS AIRES (AP) — Un sismo de magnitud 6,3 se produjo el viernes cerca de las costas de la región de Atacama, en el norte de Chile, sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento.
El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó a unos 85 kilómetros al oeste de Vallenar, ciudad situada a 660 kilómetros al norte de Santiago, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) indicó por su lado que el sismo de se produjo entre las regiones de Atacama y Metropolitana a las 10:40 hora local (13.40 GMT).
Las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, agregó.
FUENTE: AP
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