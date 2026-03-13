Sismo de magnitud 6,3 se produce cerca de la costa de Atacama, en Chile. No se reportan daños

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El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó a unos 85 kilómetros al oeste de Vallenar, ciudad situada a 660 kilómetros al norte de Santiago, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) indicó por su lado que el sismo de se produjo entre las regiones de Atacama y Metropolitana a las 10:40 hora local (13.40 GMT).

Las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, agregó.

FUENTE: AP