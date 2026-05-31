Sismo de magnitud 6,0 remece la región central de Chile seguido de varias réplicas

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El sismo, registrado a las 17:43 de la tarde, tuvo epicentro a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, en Valparaíso, pero también se sintió en Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule y la Región Metropolitana. Tuvo una profundidad de 30 kilómetros.

Al sismo principal le siguieron varias réplicas con epicentro en la misma región.

El Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

El jefe del Departamento de Alerta Temprana, Felipe Plaza, confirmó a los medios que de momento no hay reportes de heridos ni daños a la infraestructura.

FUENTE: AP