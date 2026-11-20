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El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo ocurrió a las 19:09 hora local (2409 GMT). El epicentro fue ubicado en los Andes, a 22 kilómetros al Oeste-Noroeste de la localidad de Ondores en la región Junín. La profundidad fue de 142,1 kilómetros.

El Instituto Geofísico de Perú indicó que al momento no se han reportado daños ni víctimas. El sismo se sintió incluso en la capital peruana, provocando que los vecinos salieran a las calles.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico.

FUENTE: AP