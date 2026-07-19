americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sismo de 5,5 remece los Andes de Perú; deja al menos 5 muertos y 20 heridos

LIMA (AP) — Un sismo de magnitud 5,5 remeció la víspera en una región de los Andes de Perú y dejó al menos a 5 muertos, más de 20 heridos y 300 damnificados, indicaron las autoridades el domingo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo el sábado a las 21:24, hora local, (0224 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a dos kilómetros (1,24 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).

“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas”, dijo Luis Vásquez, jefe de la defensa civil, a la agencia estatal de noticias Andina. "Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7,9 que dejó casi 600 muertos.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano
PRIMERAS IMAGENES

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: Ahora sí está libre

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados
TRAGEDIA

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter