Sismo de 5,5 remece los Andes de Perú; deja al menos 5 muertos y 20 heridos

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo el sábado a las 21:24, hora local, (0224 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a dos kilómetros (1,24 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).

“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas”, dijo Luis Vásquez, jefe de la defensa civil, a la agencia estatal de noticias Andina. "Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7,9 que dejó casi 600 muertos.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico.

FUENTE: AP

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