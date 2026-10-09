Sirianni y Hurts afrontan su prueba más dura con los Eagles

El entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, Nick Sirianni, responde a una pregunta durante una conferencia de prensa después de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bears de Chicago en Chicago, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP/David Banks) AP

Es una historia conocida que los Eagles esperan que tenga un desenlace similar.

Los aficionados de Filadelfia, famosos por su dureza, coreaban “¡Despidan a Nick! ¡Despidan a Nick!” contra el entrenador Nick Sirianni en este punto de la temporada de la NFL hace dos años, durante una deslucida victoria sobre los Browns que mejoró el récord de Filadelfia a 3-2.

Sirianni les gritó y les hizo gestos hacia el final del partido, y fue objeto de burlas a nivel nacional por parte de analistas de televisión y comentaristas de opiniones incendiarias que afirmaban que merecía perder su empleo.

Impulsados por la carrera récord de Saquon Barkley, el rendimiento constante de Jalen Hurts en la ofensiva de Kellen Moore y la impresionante defensa de Vic Fangio, los Eagles ganaron 10 partidos seguidos, terminaron la temporada regular 14-3, arrasaron en los playoffs y dominaron a los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl.

Los Eagles que viaja a Londres para enfrentar a los Jaguars de Jacksonville el domingo por la mañana apenas se parece al equipo que abrió la temporada.

“Así es la vida en la NFL, y haremos las cosas que podemos controlar para ponernos en la mejor posición para ganar contra un muy buen equipo de fútbol americano”, manifestó Sirianni. “Nunca me oirán usar nada como excusa. Nuestro trabajo es encargarnos de las cosas que podemos controlar, con dureza, con detalle y juntos, y ponernos en la mejor posición para ganar esta próxima semana”.

El tackle derecho All-Pro Lane Johnson se retiró de manera abrupta el martes, al citar su deseo de enfocarse en su salud mental. El centro Cam Jurgens, dos veces Pro Bowl, fue traspasado a Baltimore un día después tras malas actuaciones como guardia izquierdo. El guardia izquierdo Landon Dickerson, tres veces Pro Bowl, no juega desde la Semana 1. El centro Drew Kendall no ha entrenado esta semana. El principal receptor, DeVonta Smith, se perderá su segundo partido consecutivo. Barkley está lesionado y el suplente Tank Bigsby también está fuera. El ala cerrada titular Dallas Goedert ha estado limitado en los entrenamientos tras perderse los últimos dos partidos.

Y esas son solo las lesiones en la ofensiva.

No es de extrañar que los Eagles solo hayan anotado 27 puntos en dos derrotas consecutivas ante los Bears y los Rams, que apenas hayan acumulado 420 yardas totales en esos encuentros y que no hayan convertido 17 terceros intentos seguidos en los últimos seis cuartos.

El coordinador ofensivo novato Sean Mannion ya estaba bajo un intenso escrutinio cuando todos sus titulares estaban disponibles. Ahora intenta construir una identidad con una línea ofensiva remendada y suplentes ocupando el lugar de la mayoría de sus mejores jugadores de habilidad.

“Estamos implementando algo en lo que creemos absolutamente”, explicó Mannion. “Siempre estás buscando, como hemos dicho, a lo largo de este proceso, que sea lo mejor posible y hacer ajustes y añadir variantes aquí y allá. Creemos en las cosas que hemos instalado y que hemos implementado desde una perspectiva fundamental en cuanto a la estructura de nuestra ofensiva. Vamos a seguir apoyándonos en eso y a hacerlo lo mejor posible”.

Los Eagles desperdiciaron una ventaja de 10 puntos contra Los Ángeles en los últimos cinco minutos la semana pasada, en una derrota 24-20. Pero si Jurgens no hubiera cometido un error en un momento crucial, los Eagles estarían 3-1 en lugar de 2-2.

En tercera oportunidad desde la yarda 2 de los Rams, a mitad del cuarto periodo, Jurgens se movió demasiado pronto hacia la derecha para bloquear en una jugada que era una entrega diseñada a Bigsby. Había un carril abierto para que Bigsby corriera hacia la zona de anotación y ampliara la ventaja de Filadelfia a 26-10. En cambio, la mano de Jurgens chocó con Hurts, soltó el balón y arruinó el ritmo. Hurts tuvo que improvisar y se quedó con el balón sin ganancia. Luego Sirianni se la jugó en cuarta oportunidad y Hurts lanzó incompleto a Darius Cooper.

Eso le dio a Matthew Stafford y a los Rams una oportunidad para remontar.

Hurts tuvo uno de sus partidos menos efectivos, al completar apenas el 44,4% de sus pases (12 de 27) para 93 yardas y dos touchdowns. Terminó 16 de 25 (64%) para 153 yardas con una intercepción en una derrota 27-7 en Chicago el 28 de septiembre.

Ahora la presión recae sobre Hurts para demostrar lo que puede hacer sin un elenco de apoyo lleno de estrellas. Hurts fue el MVP del Super Bowl hace dos temporadas y superó a Patrick Mahomes en una derrota en el Super Bowl en 2023. Sin embargo, pese a sus logros, han persistido las dudas sobre su capacidad para cargar con una ofensiva.

“Este es el momento en que descubres lo que tienes”, dijo Hurts. “Descubres con quién vas a salir ahí a pelear. Ves cómo respondes a la adversidad, cómo te presentas a trabajar todos los días, cuál es tu energía, cuál es tu nivel de persistencia y resiliencia y determinación para salir ahí y hacer el trabajo”.

Sirianni y Hurts han ganado desde que se unieron en 2021: cinco apariciones consecutivas en playoffs, tres títulos del Este de la NFC, dos campeonatos de conferencia, una victoria en el Super Bowl.

Pero ni el entrenador ni el quarterback han sido plenamente acogidos en la voluble Filadelfia.

Sirianni fue ampliamente menospreciado después de titubear en su conferencia de prensa de presentación. Pedían su despido cuando usó una analogía de una flor para inspirar a los jugadores después de que los Eagles comenzaron 2-5 en 2021.

Sirianni y Hurts han perseverado ante la adversidad y han seguido acumulando victorias. Ningún entrenador en activo tiene un porcentaje de triunfos mejor que el .685 de Sirianni. Pero esta temporada será su mayor prueba hasta ahora.

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FUENTE: AP