Sinner gana, pero pide mejor programación en el Abierto de Madrid

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Jannik Sinner tras vencer a Cameron Norrie en los octavos de final del Abierto de Madrid, el martes 28 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Sinner jugó temprano el martes y derrotó por 6-2, 7-5 a Cameron Norrie para lograr su 20ma victoria consecutiva en el circuito y avanzar a los cuartos de final del torneo en la capital española.

El número 1 del mundo señaló que no tenía problema en jugar a la hora que le asignaran, pero que los partidos tardíos —algunos de los cuales han terminado después de la 1 de la madrugada, hora local— no son “fáciles” para “nuestro cuerpo y mente”.

“Aunque tengas el día libre, los aficionados solo nos ven a nosotros en la pista, y luego terminamos a la 1:15 (de la madrugada). Pero después tienes rueda de prensa, recuperación, comer, tratamiento.. En fin, no te acuestas hasta las 4 o 5”, explicó. "Te desbarata todo el día. Así que creo que podemos hacerlo mejor, definitivamente, desde este punto de vista”.

El español Rafael Jódar, el siguiente rival de Sinner, venció al brasileño Joao Fonseca en un partido que terminó a la 1 de la madrugada el lunes. El martes por la tarde, Jódar vapuleó 7-5, 6-0 al checo Vit Kopriva 7-5, 6-0 para alcanzar los cuartos de final de un Masters por primera vez.

“Es duro cuando programas dos partidos que empiezan a partir de las 8 (de la noche.)”, manifestó Sinner. “No puedes pretender que los partidos terminen en una hora y media cada uno, y que a las 11 (de la noche.) ya haya acabado el primer encuentro", dijo Sinner. "Cuando Jódar jugó por la noche fue muy, muy tarde: salió a la pista alrededor de las 11 y terminó alrededor de la 1. Desde mi punto de vista, eso es demasiado tarde”.

Sinner dijo que era de “sentido común” que él jugara a las 11 de la mañana el martes y que Jódar comenzara su partido a las 4 de la tarde “porque él también necesita un poco más de descanso”.

El partido de cuartos de final entre Sinner y Jódar está programado para las 4 de la tarde del miércoles en la Caja Mágica. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP