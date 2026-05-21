Sinner abre el Abierto de Francia ante un wild card mientras busca el Grand Slam de carrera

El italiano Jannik Sinner celebra tras ganar un punto contra el noruego Casper Ruud durante el partido final del torneo de tenis del Abierto de Italia, en Roma, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino) AP

Sinner quedó emparejado el jueves con un rival francés en la primera ronda — Clement Tabur, ubicado en el puesto 165, el mejor de su carrera. Tabur recibió la invitación que quedó disponible tras el excampeón Stan Wawrinka, quien obtuvo un ingreso automático de última hora.

Con el vigente bicampeón Carlos Alcaraz fuera por lesión, Sinner es el gran favorito del cuadro masculino sobre la arcilla roja de Roland Garros, donde la competencia comienza el domingo.

El italiano está invicto desde hace tres meses. Ha ganado 29 partidos seguidos y solo ha cedido tres sets. El Abierto de Francia es el único grande que Sinner no ha ganado. Sinner tuvo tres puntos de partido en la final del año pasado, pero Alcaraz se impuso en un duelo épico.

En el cuadro femenino, Coco Gauff intenta convertirse en apenas la tercera mujer en este siglo en defender con éxito el título de Roland Garros, después de Justine Henin e Iga Swiątek. Gauff iniciará su campaña contra otra estadounidense, Taylor Townsend, especialista en dobles.

Gauff manifestó en el sorteo que estaba “tan lista como se puede estar”.

“Creo que tuve un buen torneo en Roma, similar a la preparación que tuve el año pasado, así que me siento realmente lista”.

Ante la ausencia de Alcaraz, quien también se perderá Wimbledon, Sinner se ha adjudicado los tres trofeos Masters sobre arcilla en Monte Carlo, Madrid y Roma. Sinner tiene la quinta racha ganadora más larga en la era del ATP Tour (desde 1990). Novak Djokovic posee el récord con 43 victorias consecutivas en 2010-11.

Con su histórico título en Roma —el primer campeón masculino local en 50 años— Sinner se convirtió en el segundo hombre, después de Djokovic, en ganar los nueve Masters, los torneos más importantes fuera de los Grand Slams.

Djokovic sigue persiguiendo un inédito 25º título grande. Pero el campeón de Roland Garros de 2016, 2021 y 2023 está en París con apenas un partido sobre arcilla esta temporada y solo tres torneos en todo el año debido a una lesión en el hombro. El jugador de 38 años se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda. Djokovic no podría enfrentarse a Sinner hasta la final.

El segundo preclasificado, Alexander Zverev, que aún busca su primera corona grande tras llegar a la final de 2024 en París, se enfrentará a otro jugador local, Benjamin Bonzi.

El favorito local Arthur Fils, el francés mejor ubicado en el ranking, en el puesto 19, debutará contra Wawrinka en un duelo muy atractivo.

Gauff apunta a repetir

El primer título de Gauff en Roland Garros llegó con una victoria sobre la número 1, Aryna Sabalenka, en la final hace un año.

Al igual que el año pasado, Gauff fue subcampeona en el Abierto de Italia, al perder la final ante Elina Svitolina. Es la número 4 y está preclasificada para medirse con la número 1, Sabalenka, en semifinales.

Aunque Sabalenka sigue siendo a veces imbatible en canchas duras, todavía está perfeccionando su juego sobre arcilla. La estadounidense Hailey Baptiste la sorprendió en los cuartos de final del Abierto de Madrid y perdió en la tercera ronda del Abierto de Italia ante la rumana Sorana Cirstea, de 36 años.

Sabalenka se mostró visiblemente afectada por dolor en la zona lumbar en Roma. Su rival de primera ronda es Jessica Bouzas Maneiro, una española ubicada en el puesto 51.

Elena Rybakina, número 2 del ranking y campeona este año del Abierto de Australia, está en la misma mitad del cuadro que la número 3, Swiątek.

Rybakina ha tenido resultados dispares sobre arcilla. Ha alcanzado dos veces los cuartos de final en Francia. Debuta contra la eslovena Veronika Erjavec.

Swiątek, cuatro veces campeona del Abierto de Francia, perdió ante Svitolina en las semifinales de Roma y aún está remodelando su juego bajo la dirección de su nuevo entrenador, Francisco Roig, quien trabajó antes con Rafael Nadal. La racha de 26 victorias consecutivas de Swiątek en Roland Garros terminó en semifinales el año pasado con una derrota ante Sabalenka. Debuta contra Emerson Jones, de Australia, quien recibió una invitación.

Svitolina, ucraniana, conquistó el título de Roma para lograr su primer trofeo WTA 1.000 en ocho años —y regresó al top 10 tras una pausa por maternidad—. Pero nunca ha superado las semifinales de un Grand Slam, ni ha pasado de los cuartos de final en el Abierto de Francia. Svitolina se enfrenta a Anna Bondar en la primera ronda.

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FUENTE: AP