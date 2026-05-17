Sinner: 1er italiano en ganar el Abierto de Italia en 50 años e iguala a Djokovic en Masters

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Jannik Sinner, de Italia, devuelve la pelota a Casper Ruud, de Noruega, durante el partido de la final en el torneo de tenis del Abierto de Italia en Roma, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino) AP Jannik Sinner, de Italia, sostiene su trofeo tras derrotar a Casper Ruud, de Noruega, por 6-4, 6-4 en el partido de la final para ganar el torneo de tenis del Abierto de Italia en Roma, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino) AP

El triunfo también convirtió al número 1 de la ATP, en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve torneos Masters 1.000, los certámenes más importantes fuera de los Grand Slams.

Djokovic completó el pleno de su carrera en 2018 en Cincinnati a los 31 años, y luego pasó a ganar cada torneo al menos dos veces. Sinner tiene 24 años y, con su único rival real, Carlos Alcaraz, actualmente fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha, aparentemente nadie puede vencerlo.

Sinner amplió su racha de victorias a 29 partidos. No pierde desde que Jakub Mensik lo derrotó en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero. Y ahora tiene marca de 17-0 sobre arcilla este año de cara al Abierto de Francia, que comienza el próximo domingo.

Elina Svitolina venció a Coco Gauff en el partido por el título individual femenino el sábado.

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FUENTE: AP