Singapur dice que 52 ciudadanos fueron detenidos en China por presunta estafa piramidal

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La ciudad-Estado está en contacto con las autoridades chinas para obtener más información sobre el asunto, explicó Sim Ann, viceministra de Exteriores. Personal de la embajada singapurense en Beijing ha visitado a los 52 detenidos y se les está brindando asistencia consular, agregó.

De acuerdo con el ministerio, las autoridades chinas continúan con sus investigaciones. No ofreció detalles sobre la fecha de las detenciones, las identidades de los apresados ni el monto de dinero implicado.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, dijo a reporteros el viernes que China investiga y tramita los casos penales que implican a ciudadanos de otros países de conformidad con la ley.

Sim apuntó que el gobierno de Singapur no interviene en los procesos judiciales ni en las pesquisas de otros países, pero que, “a nuestros ciudadanos se les debe garantizar el debido proceso”, según una transcripción de sus declaraciones disponible en la web de su ministerio.

La viceministra instó a los singapurenses a actuar con cautela a la hora de considerar planes de negocios o de inversión, especialmente aquellos que impliquen reclutar a otras personas, el pago por adelantado de sumas considerables de dinero o promesas de rendimientos inusualmente altos.

Las estafas piramidales suelen exigir que los participantes paguen para entrar e incorporen a otras personas, y los retornos financieros dependen en gran medida de sumar nuevos participantes y de sus pagos.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP