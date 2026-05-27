Sin hits en 7 innings, Cerveceros remontan en el 8vo y vencen 2-1 a Cardenales

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Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee (izquierda), empapa a Christian Yelich (22) tras vencer a los Cardenales de San Luis en un partido de béisbol el miércoles 27 de mayo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Dustin May llevó un juego sin hits hasta la octava por los Cardenales, que han perdido siete de nueve partidos. May buscaba convertirse en apenas el tercer lanzador en la historia de American Family Field, que abrió en 2001, en lanzar un juego sin hits.

Garrett Mitchell abrió la octava con un doble y Luis Rengifo siguió con un sencillo, lo que sacó del juego a May (3-6). Después de que Sal Frelick bateó para una jugada de selección y el bateador emergente Andrew Vaughn se ponchó mirando, Christian Yelich conectó un sencillo para impulsar a Mitchell e igualar el marcador, mientras Frelick avanzaba a tercera.

Los Cerveceros que ocupan el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional, han ganado 15 de sus últimos 19 juegos.

Patrick permitió cinco hits y una carrera en cuatro entradas, dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

Shane Drohan, Aaron Ashby y Trevor Megill se combinaron para cinco entradas sin permitir carreras.

Ashby (9-0) se adueñó del liderato de Grandes Ligas en victorias y Megill consiguió su sexto salvamento en siete oportunidades.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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