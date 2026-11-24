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El guardia de los Pistons de Detroit, Isaiah Joe, derecha, y el alero del Magic de Orlando, Tristan da Silva, izquierda, junto con el pívot Goga Bitadze (35), disputan un balón suelto durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la Copa NBA Emirates el martes 24 de noviembre de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/Kevin Kolczynski) AP

Con el máximo anotador Cade Cunningham fuera por una lesión de rodilla, Detroit también recibió 13 puntos de Ron Holland y mejoró a 2-1 en la fase de grupos de la Copa NBA. Los Pistons le propinaron a Orlando su primera derrota del torneo de mitad de temporada, evitando que el Magic asegurara el Grupo A del Este.

Desmond Bane sumó 21 y Franz Wagner anotó 20 por Orlando, que ahora debe esperar a que Detroit, Brooklyn, Milwaukee y Toronto terminen la fase de grupos antes de saber si avanzó a la ronda de eliminación directa.

Joe, en su primera titularidad con el uniforme de los Pistons tras cuatro temporadas en Oklahoma City, anotó 14 puntos en la segunda mitad. Encestó tres triples consecutivos en el último cuarto para dejar el partido fuera de alcance.

Los Pistons construyeron una ventaja de 18 puntos en el tercer cuarto y mantuvieron una cómoda diferencia durante toda la segunda mitad.

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FUENTE: AP