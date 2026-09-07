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Sin carreras en 9 innings, Arizona anota 5 en el 10mo y vence por 5-4 a Kansas City

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Lars Nootbaar, de Arizona, conectó un elevado de sacrificio como bateador emergente en la parte alta de la décima entrada; luego, los Diamondbacks anotaron cuatro carreras más y resistieron para imponerse el lunes por 5-4 a los Reales de Kansas City.

El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Noah Cameron, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Noah Cameron, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Los Diamondbacks anotaron cuatro carreras con dos outs en la décima, incluidas dos gracias a un sencillo del dominicano Geraldo Perdomo, una por un sencillo del venezolano Gabriel Moreno y otra por un sencillo de Nolan Arenado.

Los Reales tuvieron la carrera del empate en el plato sin outs en la parte baja del episodio. El venezolano Salvador Pérez conectó un doble que vació las bases para acercar a los Reales 5-4, pero la carrera del empate quedó varada en tercera.

El dominicano Justin Martínez (2-0) se acreditó el triunfo por los Diamondbacks, mientras que el dominicano Dennis Santana logró su tercer salvamento. Craig Kimbrell (1-4) cargó con la derrota.

Ninguno de los abridores tuvo decisión. El abridor de Arizona, Derek Law, lanzó apenas dos entradas, mientras que Noah Cameron, de Kansas City, trabajó seis entradas en blanco, permitió solo tres hits y dos bases por bolas y ponchó a siete.

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FUENTE: AP

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