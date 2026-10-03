Silva vence por decisión unánime a Cong y gana el título mosca femenino de UFC

Silva (21-5-1) amplió su racha de victorias a 15 combates tras dominar en gran medida a Wang (10-2) a lo largo de cinco asaltos.

La brasileña pasó de retadora a favorita en la pelea por el título después de que Valentina Shevchenko dejó vacante el cinturón de peso mosca femenino de la UFC hace casi un mes debido a lesiones de espalda y hombro. Silva se mostró mucho más agresiva que Wang desde el inicio, y aprovechó su velocidad, su movilidad y la fortaleza de sus piernas para sacar ventaja.

Silva derribó a Wang a la mitad del segundo asalto con una precisa patada a la cabeza. Mantuvo a Wang a la defensiva con su rapidez para golpear durante los dos asaltos siguientes y conectó otras patadas circulares.

Wang reaccionó en el asalto final, pero Silva conectó suficientes golpes para conservar el control de la contienda.

Payton Talbott consiguió una victoria por nocaut técnico sobre Delveson Figueiredo cuando faltaban 2:51 del primer asalto en el combate de peso gallo anunciado como el coestelar de la noche.

Talbott (12-1) dominó a Figueiredo (25-8-1) desde el inicio de la pelea. Lo mandó a la lona temprano con un golpe de derecha y luego conectó un codazo que dejó a Figueiredo tambaleándose y acorralado contra la reja.

Talbott aprovechó su ventaja, descargó una lluvia de golpes y obligó a que el brasileño se cubriera hasta que el árbitro decretó el nocaut técnico. Fue un regreso exitoso al octágono para el peleador de Nevada, después de 10 meses de inactividad.

Roman Kopylov derrotó a Ateba Gautier por nocaut técnico cuando restaban 3:12 del primer asalto en un combate de peso mediano que fue el primero de tres enfrentamientos de la cartelera principal antes del coestelar.

Kopylov se lanzó sobre Gautier con varios golpes limpios antes de finalmente derribarlo con un zurdazo. Logró su segunda victoria del año en la UFC y le propinó a Gautier su segunda derrota como profesional.

El debutante de la UFC Roberto Soldic se estrenó con una victoria por decisión unánime, con tarjetas de 29-28, 29-27, 29-27 sobre Khaos Williams en una pelea de peso wélter.

El combate se extendió a los tres asaltos, pero Soldic dominó a su oponente de principio a fin con golpes oportunos y lo mantuvo controlado en la lona al cierre de cada uno de los dos primeros episodios.

Esteban Ribovics superó a King Green por nocaut técnico cuando faltaban 52 segundos del primer asalto en un combate de peso ligero. Ribovics derribó a Green en tres ocasiones con golpes bien sincronizados, y lo abrumó después de la tercera caída.

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FUENTE: AP